Скандал вокруг новой точки общепита «Шаурма от Сталина» разразился в Москве. Что вызвало недовольство и чем все закончилось?

Источник материала: ОНТ

«Шаурма от Сталина». В Москве разразился скандал вокруг новой точки общепита, которая в своем оформлении использовала образ вождя народов. Все это возмутило российских коммунистов, а также часть местных жителей, которые обратились в полицию. Людям не показались забавными такие отсылки к истории. Заведение временно пришлось закрыть. Кстати, это не первый случай, когда имя Сталина превращают в бренд, чтобы спровоцировать скандал и увеличить продажи. Почём шаурма для народа?





Шаурма «сталинская с двойным мясом», кебаб «от Берии с соусом ткемали»: у человека, который знает историю и, не дай Бог, обладает хорошим ассоциативным мышлением, от таких угощений, наверняка, может встать ком в горле. Но именно это было в меню фаст-фуда, недавно открывшегося в Москве. Заведение – проходное, название – громкое: «Сталин». Что многим пришлось не по вкусу. Антисталинисты ругались, что портрет «великого кормчего» беззастенчиво красуется на людях, коммунисты – из-за то, что вождь кощунственно – на упаковке с шаурмой.

Владелец заведения все политические подтексты бренда отрицает. Говорит, просто интересуется историей. На вопросы о том, что в Германии, например, никто не открывает «Гитлер-бургерных» – тоже, ведь, для кого-то спорно – парирует: тот – запрещен, а Сталин в России – нет. Значит, и нарушений никаких нет.

Но пиар на грани фола сработал. Желающие попробовать то, что «Иосиф Виссарионович предлагает», потянулись со всей Москвы. К слову, это не первый раз, когда имя Сталина бизнес использует и оптом, и в розницу. И почти всегда это превращается в бурное обсуждение, а, значит, и в бесплатную рекламу. В 2019-м в Москве так уже продвигали фаст-фуд. Размещали плакаты с портретом вождя и надписью: «За качество будем расстреливать». После скандала плакат убрали. Предметом споров как-то стали и шоколадки с образом вождя, которые предлагали к кофе в Русском музее Петербурга. Горький черный тогда тоже сняли с продажи. После истории с шаурмой коммунисты грозят новой поправкой в конституции о необходимости уважения исторического прошлого и готовятся выйти с предложением законодательно запретить использовать знаменитые образы в сомнительных бизнес-проектах.

А вот владельцы новой палатки с быстрой едой не планируют закрываться окончательно. Напротив, пока идут разбирательства с полицией, руководство заявило, что намерено расширяться. Скандал, шумиха в СМИ и соцсетях…Удачный маркетинговый ход – выбор громкого имени для названия заведения, – похоже, и в этот раз сработал. Образ «отца народов» уже принес владельцу в два с половиной раза больше прибыли, чем ожидалось. А значит, ребрендинга не будет. Если дело касается денег, чаще цитируют совсем не Сталина, а его современника Аль Капоне. Когда «ничего личного – просто бизнес».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram