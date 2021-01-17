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В Новой Боровой устранены проблемы с подачей отопления в дома

17.01.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Новой Боровой устранены проблемы с подачей отопления в дома

Проблемы с подачей отопления в Минском районе Новая Боровая были устранены. Об этом со ссылкой на Telegram-канал обслуживающей организации «А-100 Комфорт» сообщает БЕЛТА.

Как отмечается в сообщении, в настоящий момент показатели температуры и давления теплоносителя на вводах в здания не соответствуют температурному графику, который утвержден ГП «Минрайтеплосеть». Поэтому на протяжении некоторого времени в квартирах может наблюдаться колебание степени нагрева систем отопления. 

Напомним, сегодня, 16 января, в столичном микрорайоне Новая Боровая второй раз за неделю возникли проблемы с подачей тепла в жилые дома. В прошлый раз отопление пропало в домах микрорайона 14 января. 

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Проблемы с подачей отопления в Минском районе Новая Боровая были устранены. Об этом со ссылкой на Telegram-канал обслуживающей организации «А-100...
 
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