В Новой Боровой устранены проблемы с подачей отопления в дома

Источник материала: ОНТ

Проблемы с подачей отопления в Минском районе Новая Боровая были устранены. Об этом со ссылкой на Telegram-канал обслуживающей организации «А-100 Комфорт» сообщает БЕЛТА.

Как отмечается в сообщении, в настоящий момент показатели температуры и давления теплоносителя на вводах в здания не соответствуют температурному графику, который утвержден ГП «Минрайтеплосеть». Поэтому на протяжении некоторого времени в квартирах может наблюдаться колебание степени нагрева систем отопления.

Напомним, сегодня, 16 января, в столичном микрорайоне Новая Боровая второй раз за неделю возникли проблемы с подачей тепла в жилые дома. В прошлый раз отопление пропало в домах микрорайона 14 января.

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