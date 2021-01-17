С народным художником БССР Леонидом Щемелёвым простились сегодня в Минске

Источник материала: ОНТ

Отдавая честь Леониду Щемелёву. С ветераном Великой Отечественной войны, народным художником БССР простились сегодня в Минске. Соболезнование Президента Александра Лукашенко передали родным мастера возвышенной красоты. Он скончался на 98-м году жизни. Болел, но не жаловался. Свои награды заслужил в боях и в творчестве.





Так много лиц знакомых – с картин Щемелёва. Сильнее щемит в душе тоска у музы. Со Светланой художник не ходил, а летал – более полувека. Образ супруги во многих работах одного из славной плеяды витебчан. Первые штрихи хвалил Пэн, учитель Шагала.

Леонид Щемелёв, народный художник БССР (1923-2021): «Много есть того, что выпадает из активности. То, что ты раньше делал. Стоя, там. Я никогда не сидел. Сейчас это сложно. Но, вообще, пока ещё двигаюсь. Двигаюсь в познании».

Последнее интервью ОНТ – два года назад. Щемелёву – 95! Чаще всего желали дожить до ста. И верили. Судьба, закалённая войной. Кавалерист, участвовал в битве на Курской дуге, тяжело ранен в бою за Мозырь. Всегда руку жал крепко и уверенно держал кисть.

Владимир Товстик, народный художник Беларуси: «Любил белый цвет, снег. Он с ним пришёл в искусство, он с ним и уходит. Белый цвет - один из самых сложных. Человек был очень щедрый. Жизнь прожил большую, красивую. Это наш классик, который последним сдаёт этот «пост» своего поколения».

Художник, что рисовал снег тёплым с конца 50-х, родился 5 февраля. Этот день всегда отмечали выставкой в монографической галерее. «Зима за окном» – уже готовый подарок к 98 щемелёвской. Теперь тональность вернисажа меняется. Пришла пора воспоминаний.

Анна Ясюк, заведующая художественной галереей произведений Л.Д. Щемелёва: «У коллег возьмём больше картин и покажем не ко дню рождения, а где-то к 40 дням. Неизвестные грани его творчества - графика, которой он занимался до последних дней жизни».

Свои работы Щемелёв называл «дневниками». Говорил: «пишу людей, а не их мундиры». Дерзкий, всё-таки удостоился чести быть «Народным художником БССР». Правда, лишь после выставки в Москве, после попадания в коллекцию Третьяковки.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси: «Яго творы ў шматлікіх экспазіцыях, яны пазнаюцца з першага позірку, бо ў іх сапраўдная душа беларускай зямлі».

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников: «Человек-эпоха. Он многое заложил в наше сознание. Он научил нас видеть красоту».

Щемящий душу звук... Во время прощания солнце светило ярко, как на полотнах Щемелёва. Упокоился художник «снежной» палитры на Восточном кладбище Минска. Рядом со своими современниками – «народными» Кашкуревичем, Ващенко, Громыко.

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