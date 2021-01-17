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С народным художником БССР Леонидом Щемелёвым простились сегодня в Минске
Источник материала: ОНТ
Отдавая честь Леониду Щемелёву. С ветераном Великой Отечественной войны, народным художником БССР простились сегодня в Минске. Соболезнование Президента Александра Лукашенко передали родным мастера возвышенной красоты. Он скончался на 98-м году жизни. Болел, но не жаловался. Свои награды заслужил в боях и в творчестве.
Так много лиц знакомых – с картин Щемелёва. Сильнее щемит в душе тоска у музы. Со Светланой художник не ходил, а летал – более полувека. Образ супруги во многих работах одного из славной плеяды витебчан. Первые штрихи хвалил Пэн, учитель Шагала.
Последнее интервью ОНТ – два года назад. Щемелёву – 95! Чаще всего желали дожить до ста. И верили. Судьба, закалённая войной. Кавалерист, участвовал в битве на Курской дуге, тяжело ранен в бою за Мозырь. Всегда руку жал крепко и уверенно держал кисть.
Художник, что рисовал снег тёплым с конца 50-х, родился 5 февраля. Этот день всегда отмечали выставкой в монографической галерее. «Зима за окном» – уже готовый подарок к 98 щемелёвской. Теперь тональность вернисажа меняется. Пришла пора воспоминаний.
Свои работы Щемелёв называл «дневниками». Говорил: «пишу людей, а не их мундиры». Дерзкий, всё-таки удостоился чести быть «Народным художником БССР». Правда, лишь после выставки в Москве, после попадания в коллекцию Третьяковки.
Щемящий душу звук... Во время прощания солнце светило ярко, как на полотнах Щемелёва. Упокоился художник «снежной» палитры на Восточном кладбище Минска. Рядом со своими современниками – «народными» Кашкуревичем, Ващенко, Громыко.
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Отдавая честь Леониду Щемелёву. С ветераном Великой Отечественной войны, народным художником БССР простились сегодня в Минске. Соболезнование Президента...
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