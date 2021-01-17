Bloomberg: Apple начал разработку iPhone со складным экраном

Источник материала: ОНТ

Корпорация Apple приступила к разработке новой модели смартфона iPhone со складным экраном. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает Bloomberg.

Как отмечают источники издания, гаджет должен стать конкурентом аналогичных устройств от компании Samsung. Утверждается, что компанией уже изготовлены первые прототипы складных экранов, которые будут предназначены для тестирования их использования.

Впрочем, как утверждают источники издания, планы по выпуску подобных моделей смартфонов пока не утверждены, а сама корпорация в перспективе хочет выпустить более компактную складную модель, размер экрана которой в разложенном состоянии будет равен 6,7-дюймовому дисплею 12 Pro Max.

Как отмечает издание, выпуск подобного устройства может стать для компании серьезным шагов, так что его выход в продажу стоит ждать не ранее чем через несколько лет.

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