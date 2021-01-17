Жители Солигорска на некоторое время остались без отопления

Источник материала: ОНТ

Морозные рекорды по всей стране! В минувшие сутки температура воздуха была на 12 градусов ниже климатической нормы, местами термометры показали минус 27 градусов! Но это не предел, ближайшая ночь, по прогнозам синоптиков, может стать самой холодной. Это настоящее испытание для коммунальных сетей. Не везде они выдержали. Без отопления на некоторое время остались жители Солигорска. Но в целом в стране ситуация под контролем. Все службы работают в усиленном режиме, созданы специальные аварийные бригады.





Гололед и минус за окном заставляет держать себя в тонусе. Работа в это время прибавилось у врачей, в особенности – поток пациентов в больницах и травмпунктах. Только за 15 дней нового года количество потерпевших – более 2-х тысяч, госпитализировано более 200. В усиленном режиме работают и коммунальные службы. Их задача – бесперебойная подача тепла, воды, электроэнергии.

И всё же не обошлось без происшествий. Неспокойная ночь выдалась для Солигорска. Жители города остались без отопления – причиной стал прорыв трубопровода. Несмотря на тщательную подготовку к отопительному сезону, система не всегда готова к перепадам температуры. Так произошло и здесь, в одном из районов города.

Батареи буквально остывали на глазах. Стремительно падала и температура в квартирах. К ночному происшествию готовы были не все.

Авария на теплотрассе произошла около часа ночи. В итоге без отопления осталось около 100 жилых домов. Для понимания: этой ночью в Солигорске термометры показывали минус 20 градусов. При такой температуре квартиры остыли буквально за 15 минут.

Прорыв теплотрассы затронул сразу несколько отопительных пунктов. Без тепла и воды остались не только жители домов, но и детские сады, школа и пару магазинов. На место происшествия оперативно выехали спасатели и коммунальщики, чтобы в кратчайшие сроки устранить проблему.

Тепло и горячая вода уже поступили в пострадавшие здания. Синоптики обещают – такая погода сохранится ещё на несколько дней.

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