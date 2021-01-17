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Недосеков, Галкина, Мирончик-Иванова и другие спортсмены побывали на приеме Лукашенко
Источник материала: Tut.by
16 января Александр Лукашенко
Атлеты Максим Недосеков и Анастасия Мирончик-Иванова сделали селфи перед приемом.
Присутствовал и их непосредственный босс, глава БФЛА Иван Тихон.
Пришли на прием и гимнастки: Екатерина Галкина и Анастасия Салос.
Женская сборная по гребле на байдарках: Маргарита Махнева, Надежда Попок, Марина Литвинчук и Ольга Худенко.
Главы федераций баскетбола и гребли Максим Рыженков и Александр Мошенский тоже были в числе приглашенных.
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