Недосеков, Галкина, Мирончик-Иванова и другие спортсмены побывали на приеме Лукашенко

Источник материала: Tut.by

16 января Александр Лукашенко провел прием по поводу старого Нового года. Встреча проходила во Дворце Независимости и кроме чиновников и бизнесменов, приближенных к нынешней власти на нем присутствовали и спортсмены и спортивные функционеры, сообщает «Трибуна» .

Атлеты Максим Недосеков и Анастасия Мирончик-Иванова сделали селфи перед приемом.

Присутствовал и их непосредственный босс, глава БФЛА Иван Тихон.





Пришли на прием и гимнастки: Екатерина Галкина и Анастасия Салос.

Женская сборная по гребле на байдарках: Маргарита Махнева, Надежда Попок, Марина Литвинчук и Ольга Худенко.

Главы федераций баскетбола и гребли Максим Рыженков и Александр Мошенский тоже были в числе приглашенных.



