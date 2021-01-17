ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Недосеков, Галкина, Мирончик-Иванова и другие спортсмены побывали на приеме Лукашенко

17.01.2021 06:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

16 января Александр Лукашенко провел прием по поводу старого Нового года. Встреча проходила во Дворце Независимости и кроме чиновников и бизнесменов, приближенных к нынешней власти на нем присутствовали и спортсмены и спортивные функционеры, сообщает «Трибуна».

Атлеты Максим Недосеков и Анастасия Мирончик-Иванова сделали селфи перед приемом.

Присутствовал и их непосредственный босс, глава БФЛА Иван Тихон.


Пришли на прием и гимнастки: Екатерина Галкина и Анастасия Салос.

Женская сборная по гребле на байдарках: Маргарита Махнева, Надежда Попок, Марина Литвинчук и Ольга Худенко.

Главы федераций баскетбола и гребли Максим Рыженков и Александр Мошенский тоже были в числе приглашенных.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 января Александр Лукашенко провел прием по поводу старого Нового года. Встреча проходила во Дворце Независимости и кроме чиновников и бизнесменов, приближенных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зварот у ААН, новыя прысуды і байкот спонсараў ЧС-2021 у Менску. 161-ы дзень пратэсту ў Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by