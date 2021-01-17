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Белорусские биатлонистки заняли второе место в эстафете в Оберхофе

17.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Женская сборная Беларуси по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает ТАСС.

Белорусские спортсменки Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина использовали девять дополнительных патронов и пришли к финишу вторыми, отстав от лидера – сборной Германии на 17,4 секунды. Третье место досталось сборной Швеции.

Российская сборная с одним штрафным кругом и семью дополнительными патронами пришла к финишу четвертой.

Ранее стало известно, что российская сборная выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе.



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