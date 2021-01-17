Буксующие авто, ледяные ямы, исчезнувший асфальт. Новые герои сервиса «Наши дороги»

Источник материала: Tut.by

Некоторые «Наши дороги» бывают такими, что автомобиль на них, по словам наших читателей, может «потерять» подвеску, «улететь» в кювет, «намотать» пешехода на колесо. Впрочем, пешеход и без помощи транспорта может там поломать себе ног и получить ушибы. Не верите? Тогда посмотрите на фото, которые прислали читатели в наступившем году.

Минск, проспект газеты Звезда. Это территория за магазином «Брест», почтой, банком и подстанцией скорой помощи. По фото видно, что площадка больше похожа на автобазу, чем на ту, что находится возле жилых домов. Очевидец сообщил, что между машин снуют пешеходы, в том числе дети, так как рядом находится школа. А тротуаров нет ни на въезде, ни на самой площадке. Сейчас здесь все завалено снегом так, что машины буксуют и их заносит.





А посмотрите, какая дорога в деревне Слободка Дзержинского района. Местные жители сообщают, что о ремонте здесь речи даже не ведется. Интересно, как по этой обледеневшей улице ходят люди?





Тоже Минск, 2-й Измайловский переулок, 14. Читатель сообщил, что это фото сделано на парковке возле частной школы «Город солнца». В новогоднюю ночь в эту яму провалился его автомобиль.





Это город Хойники, Гомельской области. Не верится, но читатель сообщил, что на этой улице когда-то был асфальт.





В Бресте на новом автовокзале есть парковка с разметкой. Однако, стояночные места разбили как-то странно. Например, на крайнее место пытался припарковаться наш читатель, но не понял, почему это он ударился колесом о бордюр. А вы догадались?





В деревне Яжевки, Лунинецкого района, Брестской области дорога вся в ямах, заполненных водой. Интересно, когда же власти займутся этой местной дорогой?





Столбцы, микрорайон Акинчицы. Такое состояние дорог на улицах Князева, Боровая и прилегающих переулках. Микрорайону более 30 лет, местные жители уверяют, что асфальта на этих улицах никогда не было. Зимой тут месиво из снега и грязи, весной и осенью — болото, летом — пыльные бури.





Это центр агрогородка Блонь, Пуховичского района Минской области. Стоянка у магазинов «Евроопт» и «Остров чистоты». Серо, грязно и уныло.





Такая яма на дороге в Гродно при въезде в микрорайон Заболоть, со стороны деревни Путришки.





Могилевская область, город Шклов. На мосту через речку Серебрянка образовались ямы. Автор фото пишет, что последствия дорожного ремонта здесь продержались меньше недели.





Витебск, улица Ореховская. По всей дороге ямки. Даже не верится, что это областной центр.





Дорогие читатели, возможно когда-нибудь в Беларуси будут идеальные дороги, такие, что из-за их состояния не произойдет ни одного ДТП и ни один человек не получит травму. А пока нашим коммунальникам и дорожникам еще есть над чем работать.

Если вы видите, что где-то состояние дорог и улиц требует подключения специализированных служб, но они никак не могут доехать в это место — фотографируйте этот факт и присылайте вместе с описанием в сервис «Наши дороги» . Как показывает практика, после публикации снимков на TUT.BY дороги и улицы становятся лучше.