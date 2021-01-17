Выбираем на «Автобарахолке» престижный седан бизнес-класса

Источник материала: Onliner

В 2020-м в Беларуси было куплено всего 117 новых автомобилей бизнес-класса. Доля рынка этого сегмента составляет символические 0,25%. Но если открыть «Автобарахолку» , то там большие седаны пользуются огромным спросом. На рынке подержанных машин BMW 5-Series намного популярнее, чем Volkswagen Polo Sedan. Давайте посмотрим, что из класса Е сегодня можно купить по цене нового бюджетного авто.

Audi A6

Относительно недорого стоят сейчас 10-летние Audi A6. В 2011-м как раз на рынок вышло поколение С7, которое все еще выглядит свежо и бодро. Вот, например, седан 2011 года выпуска, с базовым 2-литровым бензиновым мотором. Четырехцилиндровый агрегат развивает 180 л. с. и разгоняет машину до сотни за 8,3 секунды. Такой двигатель идет в паре с вариатором, а средний расход составляет около 7 литров на 100 км. Привод — на переднюю ось. Полноприводные А6 С7 стоят дороже.

За 10 лет автомобиль проехал 191 тыс. км. Машина не в самом дорогом исполнении. Зато цена — $11,4 тыс. по курсу. Нынешний владелец катается на A6 два года и проехал 70 тыс. км. «Решены почти все болячки данной модели», — говорится в объявлении. В комплекте с автомобилем идет два набора резины и три ключа. По машине много чего сделано. Продавец не поленился указать все опции.

BMW 5-Series

За $13 тыс. в эквиваленте можно купить Volkswagen Polo в очень простой комплектации, а можно — BMW F10, который, судя по описанию, в отличном внешнем и техническом состоянии. Бизнес-седан сошел с конвейера в 2012 году. Учитывая, как летит время — считай, вчера. Автомобиль тоже оснащен 2-литровой «четверкой» мощностью 184 л. с. На него установлена автоматическая коробка передач и задний привод.

За 9 лет баварский престижный седан намотал 145 тыс. км. Продавец готов к любым проверкам и уверен, что пробег оригинальный. Обслуживалась машина на специализированной СТО с использованием оригинальных запчастей. Продается, т. к. владельцу нужен более крупный автомобиль в связи с пополнением в семье. Поздравляем!

Mercedes E-Class

Прямым конкурентом BMW 5-Series и Audi A6 является Mercedes E-Class. За $12,6 тыс. по курсу уже можно присматриваться к «ешке» в 212-м кузове. Машина сошла с конвейера в 2011 году и проехала с тех пор всего 153 тыс. км. Под капотом — 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 184 л. с. Привод на заднюю ось, коробка передач — автоматическая. Седан белого цвета, так что можно еще и на свадьбы в аренду сдавать.

В конце 2014 года данное авто купили у дилера в Москве с пробегом 48 тыс. км. С тех пор Mercedes служил одному владельцу. С машиной вы получите два комплекта резины («зима» R16, «лето» R17). Вложений «ешка» не требует. Продавец очень подробно описал седан и указал все опции. У автомобиля полный набор парктроников, кожаный салон, подогрев и электрорегулировка кресел, круиз-контроль, двухзонный «климат», контроль усталости водителя и мн. др.

Lexus GS

Lexus GS — более редкий, но более дорогой представитель Е-класса по сравнению с «немцами». Мы нашли «джи эс» 2014 года выпуска, с пробегом 180 тыс. км. Машина стоит $18,9 тыс. в эквиваленте и оснащена 3,5-литровым V6 мощностью 317 л. с. До сотни этот «атмосферный» седан разгоняется за 6,3 секунды. Расход топлива будет повыше, чем у описанных выше немецких конкурентов. Хорошо, если вложитесь в один литр на 10 км.

Хозяин машины уверяет, что Lexus в отличном состоянии, с прозрачной историей обслуживания у официальных дилеров. На автомобиль установлены шины 235/45 R18. Имеется полноразмерное запасное колесо. Среди приятных опций — вентиляция кресел и память на водительском сиденье. А еще у японского седана красивая коричневая кожа в салоне и камера заднего вида. Данный экземпляр GS оснащен полным приводом и АКП.

Jaguar XF

Еще более экзотический седан Е-класса — Jaguar XF. Эта «кошка» с годами хорошо теряет в цене, поэтому за $11 тыс. по курсу можно уже присматриваться к самым простым версиям XF 2013 года выпуска. Вот, например, продающийся в Минске экземпляр с пробегом 236 тыс. км. Машина оснащена 3-литровым мотором мощностью 340 л. с. Здесь автоматическая коробка передач и полный привод.

Нынешний владелец покупал авто в 2014 году в салоне. Обслуживался Jaguar у официального дилера — на «Атлант-М Британия». Среди опций отмечен раздельный климат-контроль, круиз-контроль с управлением на руле, навигационная система, передние сиденья с вентиляцией и обогревом. Установлен фаркоп для перевозки велосипедов и новая зимняя резина. Трудно поверить, что за все это просят всего $11 тыс.

Volvo S80

Не стоит списывать со счетов и бизнес-седан из Швеции: Volvo S80 в хорошем исполнении ничем не хуже той же Audi A6. За машину 2011 года выпуска в Минске просят $12 450 в эквиваленте. Самое главное преимущество данного экземпляра — пробег в 65 тыс. км. Автомобиль обслуживался у официального дилера, поэтому показания одометра можно проверить.

В движение шведский седан приводит 2-литровый мотор, вращающий переднюю ось. Коробка передач автоматическая. Турбодвигатель развивает 203 л. с. и расходует в среднем 8 литров бензина на сотню. Судя по фотографиям, машина действительно в очень достойном состоянии. К слову, это одна из самых дорогих S80 на «Автобарахолке», в то время как другие модели в статье мы брали «по низу» рынка.