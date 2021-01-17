«Ремонт за копейку». Сделали классную кухню всего за 2000 рублей

Источник материала: Onliner «В 2017 году родственники предложили нам пожить в их доме на первом этаже. Здание представляет собой двухквартирный жилой дом с оштукатуренными стенами. Пришлось разбираться во всех строительных терминах и не только. А чтобы сэкономить, решили делать все своими руками», — пишет наша читательница Юлия и показывает, что получилось. Этим рассказом мы открываем новый этап конкурса «Ремонт за копейку», поучаствовать в котором можете и вы. Свои истории присылайте на dm@onliner.by . Напомним, что победитель каждого тура получает тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград».

Своими руками мы сделали многое: разводку электричества, отопление, положили плитку на стену, линолеум, поклеили обои — и это был еще тот квест по поиску материалов и информации.









Затем обмерили само помещение кухни, нарисовали схематично на листочке А4, описав все нюансы: розетки, окна, вытяжку, подвод воды, слив, газ, высоту фартука, существующие розетки, размеры холодильника и многое другое.

Съездили в одну из организаций с нашим чертежом. Посидев где-то часик с дизайнером, набросали проект кухни. Проект состоял из шкафчиков нижнего и верхнего ярусов + шкаф-пенал, карго. Ориентировочная стоимость кухни составила $3000. На руки проект не дали, разрешили только сфотографировать. Еще тогда промелькнула мысль: «Может самим все сделать?»





Далее нами была приглашена другая организация. Дизайнер обмерила все помещение и оформила проект, стоимость которого составила $2630. Третьей организации мы сбросили на Viber наш проект и чертеж с замерами — там уже была модульная кухня стоимостью $2800.

Конечно, мы склонялись к более дешевому варианту, но в какой-то из дней заявили кому-то из родственников, что сами сделаем кухню. И тут понеслось! В интернете информации много, но не всегда понятно, какой вариант расчета тебе подойдет. Голова была просто переполнена прочитанным, выделить нужную информацию оказалось сложно. Но с чего-то же нужно было начать. Много времени провели на Pinterest, чтобы уже окончательно определиться с дизайном кухни, — там очень много идей.

Самое первое: сделайте себе пару копий нарисованных схем кухни. Берем одну копию и начинаем думать над расположением шкафчиков. То есть вам нужно определить, какого размера должны быть шкафы, чтобы они поместились. Далее можно скачать программу Pro100 (не забудьте скачать также библиотеки со всевозможными шкафчиками). В ней, задав размеры комнаты, можно набросать проект, расставив шкафчики по уже рассчитанным размерам. На просторах интернета вы не найдете проект нужной кухни, да и программа не поможет вам рассчитать распил, т. к. многое зависит от материала, кромки, высоты и глубины шкафчиков.

⚠Так что сразу совет: перед тем как проектировать кухню, определитесь с материалом и его толщиной, кромкой. Мы свою кухню пересчитывали раза три.

⚠Совет 2. Определитесь с организацией, где будет произведен распил. Исходя из этого будет выбран материал, который есть в наличии.

⚠Совет 3. Старайтесь не создавать в проекте многоцветия, т. к., оформляя заказ на распил, вы платите за размер всего листа, и не важно, что вам надо только пару элементов. Этот нюанс поднимет стоимость вашей кухни и увеличит количество остатков материала, которые где-то нужно хранить.

У нас кухня вышла 3×2,2 метра. Планировались навесные шкафчики высотой 1,1 метра, нижние шкафчики по всему периметру кухни. Далее проекцию каждого шкафчика распечатали на листах А4, для того чтобы индивидуально рассчитать каждую деталь.





⚠Совет 4. Если планируете навесные шкафчики, делайте их до потолка, что значительно увеличит площадь хранения и уменьшит количество пыли. На верхние полки шкафчиков можете поставить посуду или технику, которую достаете не так часто.

⚠Совет 5. Навесные шкафчики лучше не делать шире чем 900 мм, т. к. если вы планируете разместить там сушку для посуды, очень сложно найти ее для таких больших размеров. И это небезосновательно, т. к. большие шкафы могут не выдержать нагрузку.

⚠Совет 6. Делайте больше выдвижных ящиков, они практичны и удобны, и рассмотрите варианты карго для сыпучих смесей и различных напитков. У нас вышло два карго: одно шириной 200 мм для сыпучих смесей, другое шириной 150 мм для различных напитков и масел.

Сразу скажу, путь нелегкий и долгий. Мы заказ распила разбили на три части:

заказ внутренних деталей шкафчиков;

заказ столешницы;

заказ фасадов.

Перед тем как перейти к первому этапу, следует определиться с организацией и материалами. Для распила материалов мы выбрали организацию Viyar. Для внутренних деталей шкафов мы выбрали материал подешевле: обычно рекомендуют ДСП толщиной 18 мм, но наш выбор пал на Kronospan 0112 РЕ Светло Серый 16 мм. Далее определяемся со столешницей: мы выбрали Kronospan K002 FP Дуб Крафт Серый 4100×600×38 мм. Ну и фасады: был выбран бюджетный матовый вариант, на котором не видны разводы, — Kronospan 0881 РЕ Алюминий 2800×2070×18 мм. Толщина кромки для фасадов — 2 мм, для внутренних шкафчиков — 0,5 мм. Также следует определиться c ручками.





⚠Совет 7. Для фасадов выбирайте ДСП толщиной не меньше 18 мм — будет проще делать углубления для петель. Материал выбирайте вживую, т. к. то, что изображено на картинке онлайн, не значит, что так же оно будет выглядеть в реальности.

⚠Совет 8. Выбирайте столешницу толщиной не менее чем 38 мм.

Для заказа внутренних деталей шкафчиков следует перейти к расчетам. Конечно, все подробно не опишу, т. к. для этого потребуется еще одна статья. Высота наших нижних шкафчиков выше, чем стандарт, т. к. хотелось кухню под свой рост, и это еще один плюс кухонь своими руками.

⚠Совет 9. Кромку стоит клеить на стороны деталей, которые будут видны, поскольку кромкование — очень дорогое удовольствие.

⚠Совет 10. Закупайте петли со встроенными доводчиками: чуть-чуть переплатив, получите комфорт. Тот же принцип для выдвижных ящиков: хватит одного доводчика на ящик.

⚠Совет 11. Глубина нижних шкафчиков должна быть меньше, чем глубина столешницы: зазор между стенкой и нижними шкафами (5 см), отминусовать толщину фасада и глубину ручек, чтобы ручки на фасадах спрятались под столешницу. Соответственно, глубина нижних шкафчиков будет на 10 см меньше, чем столешница.

⚠Совет 12. При проектировании нижних шкафчиков посмотрите, имеются ли выдвижные механизмы к ящикам для вашей глубины.

⚠Совет 13. Размеры ниш для встраиваемой техники смотрите в инструкции, которая идет к ней.

Далее, следуя расчетам, вводим данные по распилу и отдаем заказ на обработку. Когда будете забирать распил, тщательно проверьте размеры и кромкование. Отверстия под конфирматы и саморезы, стяжки для соединения шкафчиков мы делали сами. На сборку шкафчиков ушла неделька. Затем, выставив их на кухне, сделали замеры еще раз и заказали столешницу. У нас вышла вот такая кухня (без фасадов мы жили около полугода).





Тем временем решили заняться кухонным столом. Очень хотелось стол из профильных труб и деревянной столешницы. Так как у нас остался кусочек столешницы от кухни, решили использовать его. Для начала купили трубы 40×40 и 40×20 мм. Отмерили нужные размеры и распилили, завезли эти детали на сварку, через несколько дней забрали сваренный каркас, зачистили болгаркой швы, местами зашпатлевали, затем загрунтовали и покрасили валиком в два слоя белым цветом. На материалы для стола было потрачено около 50 руб.





В январе 2020 года решили заняться третьим этапом распила — фасадами кухни. Пришлось все заново вспоминать. Были перемеряны шкафы: то, что было на бумаге, могло отличаться от реальных размеров. В итоге стали разбираться с зазорами между фасадами и их размерами. Но эту часть обдумайте хорошенько, т. к. ошибок здесь не должно быть, потому что подправить потом не получится, а погрешности выльются в хорошую копеечку. Отдали на обработку заказ по фасадам, а тем временем решили заняться открытыми полками — вместо навесных шкафчиков. И да, мы помнили про совет №4 (уменьшить количество пыли), но тут победило желание удешевить.





Купили деревянный щит (4 шт.) размером 200×1200 мм и толщиной 18 мм, покрасили в несколько слоев желтым цветом и прикрепили к стене на уголки. Но на этом не остановились. Были как-то в магазине «Юркас» и заметили приятную дверь желтого цвета, стоила она тогда около 400 руб. Такие траты не входили в наши планы, поэтому мы решили переделать старую дверь, которая была у нас в наличии (осталась со стройки). Пришлось хорошенько ее зачистить (на ней была куча слоев масляной краски), зашпатлевать, снова зачистить, загрунтовать, покрасить в белый цвет, а затем в желтый. Цена вопроса: 15 руб. на грунтовку (для дерева), 15 руб. на белую краску (для дерева матовая), 20 руб. на желтую краску (матовая), 15 руб. на шпатлевку. В итоге при наличии дверного полотна дверь обошлась в 65 руб. Ручка на двери тоже старая, ее мы просто зачистили.





Вернемся к фасадам. Было очень страшно их испортить, поэтому процесс немного затянулся, да и других дел хватало. Тем не менее было столько счастья видеть, как кухня преображается. Конечно, здесь действует золотое правило «семь раз отмерь, один раз отрежь». В общем, не ленитесь.

Все же когда делаешь ремонт в несколько этапов, финансово это не так чувствуется, плюс в процессе мы заказали распил и в ванную комнату. Получилось всё в одном стиле.





Без помощи мужа эта кухня не получилась бы такой, какая она есть. И конечно, не обошлось без приключений: собрав шкаф-пенал, мы пытались поставить его на ножки и поняли, что он выше, чем высота наших потолков. Пришлось укорачивать: оказалось, при расчетах не отняли высоту ножек. Были и другие моменты, но это только нас сплотило. В планах была вытяжка над варочной панелью, которая была куплена задолго до проекта кухни, но т. к. в скором будущем у нас переезд уже в свой дом, решили не делать в плитке дырки. Сейчас хватает еще недоделок, но это уже не настолько критично.





















Решайте сами, готовы ли вы на такие эксперименты, и не бойтесь начинать ремонт.

руб. $, с пересчетом на день покупки Плитка для фартука 97,69 49,57 Линолеум 138,4 63,92 Смеситель 99 48,94 Обои 97,94 45,62 Мойка 133 63,37 Дверь 65 30,72 Стол кухонный (каркас) 50 23,63 Полки (щит мебельный) 29,96 14,27 Краска для полок 15 7,15 Уголки для полок (8 шт.) 32,56 15,5 Карниз 36,42 17,2 Столешница 185,28 162,26 Внутренние части шкафов (ДСП, распил, кромкование) 462,24 221,39 Фасады (ДСП, распил, кромкование) 159,49 76,1 Задняя стенка шкафчиков (ХДФ, распил) 29,75 14,56 Различная фурнитура и механизмы (ножки кухонные, метабоксы, конфирматы, доводчики, петли, саморезы, сверло под конфирматы) 364,15 174,41 Ручки профильные (профиль, нарезка из профиля) 40,92 17,18 Кухонные шкафчики + шкафчики в ванную 1241,83 665,9 Всего 2036,8 1045,79