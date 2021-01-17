Правда о работе: возила с мужем контрабанду, потому что «жизнь заставила» (видео)

Источник материала: Onliner «Я — жена бывшего контрабандиста, пришла рассказать о контрабанде», — сообщает девушка «без лица». Уточняет, что описываемые события происходили 10—15 лет назад. От нее мы сегодня узнаем, что и куда возили белорусские нелегалы, с какими трудностями и опасностями сталкивались. Важные атрибуты и издержки этой работы — периодические «маски-шоу», «перекиды», хорошие шансы принять участие в жестком задержании, корпоративное братство...

На запад — сигареты и топливо, на восток — одежду, обувь, специи, шоколад. Не перепутай. Наша героиня говорит, ее муж мотался туда-сюда три раза в неделю, она помогала:

— Это как работа. С утра все встают и едут на завод, а ты едешь на заправку и после — на границу. Многие умудрялись делать по три рейса в сутки. Сигареты перевозили на себе. У меня вмещались две крупные пачки под стопу, а тонких — четыре. Если у женщины маленький размер груди — вот у тебя и появляется третий или четвертый...

Наивно думать, что пограничные службы этого не знают. В эпоху камер вас вряд ли станут сразу рассматривать в лоб, вы можете не знать, что за вами уже пристально наблюдают, подмечают непроизвольные движения, выражение лица. Поэтому важно расслабиться, делится опытом девушка. И признается, что обзавелась привычкой, подъезжая к границе, произносить: «Господи, спаси и сохрани».

«Перекидчики» — это люди, которые помогали вписаться в нормы ввоза. Умело используя эту квоту, тоже можно было заработать.

— Везешь туда топливо или сигареты, обратно доставляешь одежду, алкоголь, кофе, специи, шоколад, светильники, сковородки, — объясняет девушка.

Говорит, заработки в этом бизнесе были очень серьезные — как и ответственность по закону.

— Иногда рандомно выбирают твою машину, заводят в специальный гараж и начинают простукивать, просвечивать, раскручивать, собаки нюхают... Начинается игра на нервах, кто кого перестоит.

Если уж поймали, можно было рассчитывать на моральную и даже материальную поддержку коллег.

Собеседница уточняет, что на все это ее когда-то толкнули обстоятельства, больше ничем таким не занимается. И никому не желает такой работы.

После просмотра этого видео необходимо также ознакомиться со статьей 228-1 УК (незаконное перемещение товаров через таможенную границу).

Тем временем, для новых выпусков «Без лица» мы ищем:

девушку легкого поведения;

частную няню;

мошенника из 90-х.

Если это вы или ваш знакомый, отзовитесь: id@onliner.by.