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«Нам мороз не страшен, заберите Сашу!»
Источник материала: Хартия'97
«Нам мороз не страшен, заберите Сашу!»
Пять столичных районов объединились в одном большом марше.
Жители столицы выходят с новой кричалкой: «Нам мороз не страшен, заберите Сашу!»
Малиновка, Юго-Запад, Брилевичи, Михалово и Щомыслица объединились в одном большом марше, который прошел вечером 16 января в Минске, сообщает телеграм-канал
Смотрите, сколько белорусов вышло, несмотря на минус 20 градусов!
«Выходим и будем выходить. За правду, за веру, за свободу, за свою жизнь!» - написали нам участники дворового марша.
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Пять столичных районов объединились в одном большом марше.
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