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«Нам мороз не страшен, заберите Сашу!»

17.01.2021 08:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Нам мороз не страшен, заберите Сашу!»

  • 17.01.2021, 8:11
«Нам мороз не страшен, заберите Сашу!»

Пять столичных районов объединились в одном большом марше.

Жители столицы выходят с новой кричалкой: «Нам мороз не страшен, заберите Сашу!»

Малиновка, Юго-Запад, Брилевичи, Михалово и Щомыслица объединились в одном большом марше, который прошел вечером 16 января в Минске, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».

Смотрите, сколько белорусов вышло, несмотря на минус 20 градусов!

«Выходим и будем выходить. За правду, за веру, за свободу, за свою жизнь!» - написали нам участники дворового марша.

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Теги: Минск
 
 
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Пять столичных районов объединились в одном большом марше.
 
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