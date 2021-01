55 лет назад американцы потеряли в Испании термоядерную бомбу. Рассказываем, как это случилось

Источник материала: Tut.by

55 лет назад, 17 января 1966 года, произошла авиакатастрофа над Испанией: американский стратегический бомбардировщик B-52 столкнулся над деревней Паломарес с самолетом-заправщиком. В результате погибло семь человек и было потеряно четыре термоядерные бомбы (причем четвертую нашли лишь спустя два месяца поисков). Это привело к серьезному дипломатическому кризису и в конечном итоге запрету на полеты американских бомбардировщиков над Европой и Средиземноморьем. Рассказываем эту историю, которую журнал Time включил в 2009 году в список наиболее серьезных ядерных катастроф на ряду с аварией на ЧАЭС.

В годы холодной войны Стратегическое авиационное командование ВВС США проводило операцию «Хромированный купол». Стратегические бомбардировщики B-52 с термоядерным оружием на борту проводили боевое патрулирование в воздухе, при вылете им назначались цели на территории СССР, которые следовало атаковать при получении соответствующего сигнала.

Патрулирование проводилось по двум основным маршрутам: южному, проходившему через Атлантический океан в район Средиземного моря, где производилась дозаправка, после которой самолеты возвращались на базу, и северному, который пролегал вдоль побережья США и Канады.

Операция продолжалась в течение примерно семи лет, причем за это время произошло несколько крушений бомбардировщиков с ядерным оружием на борту. И лишь авиакатастрофа над Паломаресом заставила значительно сократить операцию, а затем и вовсе ее закрыть.

Но обо всем по порядку. 17 января 1966 года с американской авиабазы Сеймур-Джонсон на очередное патрулирование вылетела пара стратегических бомбардировщиков B-52G «Стратофортресс». На борту каждого из них находились четыре термоядерные бомбы B28RI мощностью 1,45 Мт тротилового эквивалента каждая.

Самолеты проследовали по южному маршруту. У них было две плановые дозаправки в воздухе над территорией Испании, и как раз во время второй дозаправки, что произошла в районе рыбацкого поселка Паломарес, на высоте в 9500 метров один из бомбардировщиков столкнулся с самолетом-заправщиком «Стратотанкер».

Причем к этому не было предпосылок: погода стояла хорошая, просто самолеты подошли друг к другу слишком близко и заправочная штанга танкера ударила бомбардировщик в верхнюю часть фюзеляжа, сломав лонжерон и вызвав возгорание. Бомбардировщик потерял левое крыло и стал падать, а на танкере вспыхнул огонь, который быстро распространился по штанге, после чего последовал взрыв.

В этой катастрофе погибли все четверо членов экипажа танкера, не успевшие покинуть борт. Из семи членов экипажа бомбардировщика выжили четверо: один из них, капитан Бухман, получил сильные ожоги, катапультировался, смог вручную открыть парашют и приземлился на суше, где его и нашли местные жители. Трое остальных были спасены на море рыбаками.

Обломки самолетов и, главное, трех термоядерных бомб, рухнули на Паломарес (о четвертой расскажем чуть позже). Местный житель Маноло Гонсалес (Manolo Gonzalez) впоследствии вспоминал , что находился на улице, когда услышал ужасный взрыв. «Я посмотрел наверх и увидел этот огромный огненный шар, падающий с неба, — говорил он. — Два самолета разваливались на части». Гонсалес видел, как половина горящего бомбардировщика рухнула на землю возле местной начальной школы, где преподавала его жена. «Я мчался по городу на своем скутере, — рассказывал мужчина. — Самолет едва не пролетел мимо самой школы».

К счастью, никто из находившихся в районе катастрофы не пострадал.

Случившееся, безусловно, было крупным ЧП — сообщение о катастрофе передали на базу ВВС США под Мадридом в течение трех минут. После этого командир базы генерал-майор Вильсон оповестил о случившемся штаб Стратегического командования ВВС в Омахе и немедленно вылетел на место происшествия для руководства поисково-спасательными и дезактивационными работами. Президент США Линдон Джонсон узнал о случившемся на следующее утро и распорядился предпринять все возможные меры для обнаружения бомб.

Что же пошло не так? В теории парашюты, прикрепленные к бомбам, должны были аккуратно опустить их на землю, предотвращая любое загрязнение, но на деле два парашюта не раскрылись (третья бомба приземлилась практически целой). В результате в двух бомбах произошла детонация обычного взрывчатого вещества. Запал, к счастью, не сработал, и ядерного взрыва не произошло, иначе суммарная мощность взрыва составила бы более 1000 Хиросим. Но высокотоксичная радиоактивная плутониевая пыль все равно «заразила» территорию площадью около двух квадратных километров.

Через несколько дней после крушения пляж в Паломаресе стал базой для крупной военной операции с участием около 700 американских летчиков и ученых. Их задачей было найти ядерное оружие и обезвредить его. Как писала Барбара Моран (Barbara Moran), автор книги «День, когда мы потеряли водородную бомбу», собравшиеся решили удалить зараженную землю с наиболее загрязненных территорий. Они буквально соскребли первые три дюйма верхнего слоя почвы (около 7,5 сантиметра), запечатали их в бочки и отправили на склад в США.

Это был хороший план, но он мог сработать идеально только на плоском участке земли в США, а не на чужой земле, где не говорили по-английски, а рядом с зараженными землями фермеры пасли своих коз.

Все это было хорошо, однако четвертая бомба по-прежнему оставалась ненайденной. При опросе очевидцев местный рыбак Франсиско Ортс (Francisco Simó Orts) заявил, что видел бомбу, спускавшуюся на парашюте в Средиземное море. Его рассказ доказывала найденная крышка парашютной системы бомбы — то есть парашют раскрылся, а значит, устройство было где-то рядом.

22 января было принято решение привлечь силы ВМС США: на поиски отправилось более 20 кораблей, включая тральщики и подводные аппараты. Программу поисковой операции разрабатывала специально созданная техническая группа, в ее составе были эксперт по водолазным работам капитан Уиллард Сирл и математик Джон Крейвен, который при помощи байесовской теории эффективного нахождения потерянных объектов составил план поисков.

Ситуацию осложняло то, что конструкция бомб была секретной, а значит, нельзя было допустить, чтобы «потеряшку» нашли, например, Советы.

