«Девочка созрела». Дочь Ренаты Литвиновой в трусиках и чулках взорвала интернет

Источник материала: Tut.by

Дочь актрисы Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim. Снимки появились в инстаграме издания.

Звездная мама также разместила в своем профиле фотографию дочери с подписью: «Когда, если не в девятнадцать?». Пост собрал более 56 тысяч лайков и 600 комментариев.

«Рената! Она космическая! Красота необыкновенная!», «Почему бы и нет, когда есть такие данные», «Прекрасная девочка, мамина гордость», «Великолепно! Ну почему же только в 19? В любом возрасте можно, главное — желание!», «Девочка созрела», — высказываются пользователи.

Ульяна Добровская — дочь актрисы Ренаты Литвиновой и бизнесмена Леонида Добровского. Девушка занимается модельной карьерой, участвует в съемках для мировых брендов. Ульяна пробуется в кино, сыграла в четырех фильмах.