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Гомерически смешно. Оцените пародию полной блогерши на видео модели в белье
Источник материала: Tut.by
Австралийская блогерша Селеста Барбер, известная пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила ролик американской модели Алексис Рен. Видео ужасно рассмешило интернет-пользователей:
Фанатам Селесты пародия понравилась. Публикация в инстаграме набрала больше 4,4 миллиона просмотров.
«Великолепно!», «Мне нравятся твои движения!», «Это видео делает меня счастливой», — комментируют подписчики пост австралийки.
Напомним: Госпожа Барбер находит фотомоделей и знаменитостей и пародирует их. В меру сил, бюджета домохозяйки и своего недюжинного комедийного таланта. Она «наш человек», поэтому в свое время
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Публикация в инстаграме набрала больше 4,4 миллиона просмотров.
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