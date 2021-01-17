Гомерически смешно. Оцените пародию полной блогерши на видео модели в белье

Источник материала: Tut.by

Австралийская блогерша Селеста Барбер, известная пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила ролик американской модели Алексис Рен. Видео ужасно рассмешило интернет-пользователей:

Фанатам Селесты пародия понравилась. Публикация в инстаграме набрала больше 4,4 миллиона просмотров.

«Великолепно!», «Мне нравятся твои движения!», «Это видео делает меня счастливой», — комментируют подписчики пост австралийки.

Напомним: Госпожа Барбер находит фотомоделей и знаменитостей и пародирует их. В меру сил, бюджета домохозяйки и своего недюжинного комедийного таланта. Она «наш человек», поэтому в свое время мы посвятили ей целую колонку .