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Чиновники готовятся нанести удар по долларизации. Что хотят сделать на этот раз
Источник материала: Tut.by
Чиновники планируют в 2021 году заняться девалютизацией экономики. Это предусмотрено
В 2020 году правительство утвердило
Еще в начале 2020 года власти говорили о том, что среди прочего намерены отвязать от доллара действующее ограничение по повышению платежей населения за ЖКУ. Соответствующий проект изменений, как сообщалось, находился на рассмотрении в администрации президента. Напомним, в Беларуси ежегодно
По нашей информации, вопрос с отвязкой тарифов на ЖКУ от доллара «продолжает обсуждаться». Это сообщили в одном из заинтересованных госорганов.
Уточним, что стратегией повышения доверия к национальной валюте до 2035 года предусмотрено, что «все ставки налогов, арендной платы и тарифов (цен) госорганизаций будут устанавливаться в белорусских рублях, как и все выплаты, пособия, субсидии будут
Нацбанк займется привлекательностью вкладов в рублях
Планами по основным направлениям денежно-кредитной политики на нынешний год предусмотрено, что действия Нацбанка будет «направлены на обеспечение условий, способствующих сохранности и привлекательности вкладов, а также вовлечению в банки средств физических лиц в белорусских рублях преимущественно на безотзывной основе». Проще говоря, сделать так, чтобы белорусы хранили сбережения в банках в основном в рублях.
«Сохранится направленность действий на стимулирование экономических агентов
На этот год также ожидается, что Нацбанк продолжит работу в сфере либерализации валютных отношений. «Планируется формирование комплексной нормативной правовой базы по созданию целостной системы валютного регулирования и валютного контроля, — говорится в плане по основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год. — Особую значимость будет иметь обеспечение условий для полноценного функционирования системы валютного мониторинга, которая позволит проводить мониторинг потоков валютных поступлений и платежей во внешнеэкономической деятельности, а также валютно-обменных операций резидентов Беларуси».
Что еще планируют по дедолларизации
Планом подготовки законопроектов на этот год предусмотрена подготовка изменений в законодательство по рынку ценных бумаг, а также по страховой деятельности. Первый законопроект должны внести на рассмотрение в парламент, а второй должны подготовить к ноябрю (а внести на рассмотрение уже в апреле 2022 года).
Дело в том, что стратегией повышения доверия к национальной валюте до 2035 года среди прочего запланировано внесение изменений в Закон «О рынке ценных бумаг», предусматривающих необходимость выпуска облигаций, условиями эмиссии которых предусмотрено их размещение на территории нашей страны, в белорусских рублях.
В стратегии также прописано, что правительство также рассматривает возможность внести изменения в президентский указ № 530 «О страховой деятельности», чтобы исключить возможность расчетов в иностранной валюте между резидентами в страховой сфере.
Что уже сделали по дедолларизации
Активно говорить о том, что белорусской экономике нужна дедолларизация, начали еще в 2009 году. В январе тогдашний глава Нацбанка Петр Прокопович
Вскоре были сделаны первые шаги к поставленной цели. Нацбанк перестал выдавать новые лицензии на расчеты в наличной иностранной валюте, стал проводить политику снижения ставок по финансовым инструментам в иностранной валюте, запретил выдавать физлицам кредиты в валюте.
Вслед за запретом выдачи людям валютных кредитов правительство
Следующая волна дедолларизации началась летом 2015 года. С 1 марта снова ввели целый список ограничений. Во многих местах, где раньше это было позволено, запретили рассчитываться валютой. К примеру, в кафе и на заправках на республиканских автодорогах, в пунктах пропуска на границе. С тех пор нельзя
В этом же году власти отпустили курс рубля. Практически сразу работодатели начали массово отвязывать зарплаты от долларового эквивалента, потому что ожидали приличных колебаний курса рубля, они стремились зафиксировать свои обязательства в национальной валюте.
Параллельно правительство развернуло масштабное наступление на инфляцию, которое оказалось вполне эффективным: за год цены в Беларуси выросли на скромные 10,6%.
Остальные меры — сокращение директивного кредитования, поддержание положительных реальных ставок по рублевым депозитам, отказ от практики накачки зарплат — также внесли свой вклад в общее дело борьбы с долларом. К примеру, рублевые депозиты растут уже больше года и
В 2017 году Нацбанк
Чтобы сделать белорусский рубль привлекательным для вкладчиков, банк-регулятор с июля 2017 года повысил норму отчислений в фонд обязательных резервов от привлеченных в валюте средств с 11 до 15%.
В начале 2018 года пошли разговоры о том, чтобы
С 1 января 2021 года Нацбанк
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Чиновники планируют в 2021 году заняться девалютизацией экономики. Это предусмотрено планами по основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год. Власти...
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