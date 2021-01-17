Класковский: «Назвать кошку кошкой начальники ни в какую не хотят»

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель – о заявлениях Лукашенко на приеме по случаю старого Нового года. Так он заявил, что белорусы были и будут единым народом. Также прозвучало, что «в 2020-м нам фактически объявили войну».





– Но если белорусы едины и все, надо понимать, сплочены вокруг вождя режима, то кто с кем воевал (и, в общем-то, продолжает воевать)? – задается вопросом Александр Класковский. – Большому белорусскому начальству приходится придумывать разные мифологические версии (сначала про российских, потом про западных кукловодов и жалкую кучку их марионеток), описывая политический феномен прошлого года.

Потому что назвать кошку кошкой, то есть признать, что против нынешнего порядка вещей выступила огромная часть общества, начальники ни в какую не хотят.

Предположим, Запад действительно такая бяка, что его хлебом не корми, а дай напакостить синеокой Беларуси. Но на Минск не перли танковые армады Ангелы Меркель, здесь не было натовского десанта (равно как и якобы высаженный с подрывными целями десант вагнеровцев оказался фейком).

Да, происходившее у нас в прошлом году действительно было похоже на настоящую войну. Но войну, объявленную несогласной части собственного народа, протест которого был феноменально мирным (отдельные же инциденты — в основном на уровне «сорвал растительность с цветочных клумб и бросил ее в милиционеров»).

По идее, имея такую массу недовольных твоим правлением, нужно если не посыпать голову пеплом и уходить в отставку, то, по крайней мере, идти на диалог о путях перемен.

Однако обществу — а заодно, кстати, и главе Международной федерации хоккея Рене Фазелю, обнимавшемуся на днях в Минске с Лукашенко, — предлагается грубый муляж.

Вы будет долго смеяться, но в сообщении белорусского оргкомитета по проведению чемпионата мира 2021 года по итогам встречи с Фазелем утверждается, что «реальный процесс общественного диалога уже давно (с октября 2020 года) запущен в виде созданных диалоговых площадок во всех регионах страны». А венцом этого процесса станет-де Всебелорусское собрание.

Однако даже Фазель, который обманываться рад, вряд ли спасет ситуацию для Лукашенко: шансы, что ЧМ пройдет в Минске, стремительно тают.

Тем более, надо думать, не устроит имитация диалога самих белорусов, настроенных добиваться честных выборов.