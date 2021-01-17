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ФБР изучает версию иностранной поддержки штурма Капитолия

17.01.2021 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

ФБР изучает версию иностранной поддержки штурма Капитолия

  • 17.01.2021, 8:38
ФБР изучает версию иностранной поддержки штурма Капитолия

Внимание привлекли крупные выплаты ключевым фигурантам незадолго до нападения на Конгресс США.

Федеральное бюро расследований (ФБР) проверяет, могли ли иностранные правительства, организации или частные лица оказывать финансовую поддержку тем, кто помогал планировать и осуществлять штурм здания Конгресса США 6 января. Об этом сообщила американская телекомпания NBC News со ссылкой на одного действующего и одного бывшего сотрудников ФБР.

Так, внимание органа внутренней разведки США, в частности, привлекли выплаты суммы в биткоинах, равной в пересчете 500 тыс. долларов, ключевым фигурантам и ряду групп радикального движения "альтернативных правых" (alt-right) незадолго до нападения. За финансовыми операциями, предположительно, стоял некий гражданин Франции.

Платежи были задокументированы компанией, анализирующей переводы в криптовалюте. Информация о них была обнародована в интернете ранее на этой неделе.

Кроме того, в совместной оценке угроз, опубликованной на этой неделе ФБР, Министерством внутренней безопасности и другими федеральными и полицейскими ведомствами в Вашингтоне отмечается, что после беспорядков 6 января "российские, иранские и китайские агенты влияния воспользовались возможностью усилить определенную подачу информации для продвижения своих политических интересов в период передачи президентской власти" в Соединенных Штатах.

В Конгрессе запустили процедуру импичмента Трампу

Сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США 6 января после его призывов прийти на митинг. Участники беспорядков пытались воспрепятствовать утверждению итогов выборов президента.

В результате штурма Капитолия погибли пять человек.

Ранее Палата представителей Конгресса США запустила процедуру импичмента против Трампа. Он стал первым президентом в истории, против которого начинали процедуру импичмента дважды. Далее дело будет направлено в Сенат, который в настоящий момент контролируется республиканцами.

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