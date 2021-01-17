Источник материала: Хартия'97

«Водитель высадил детей в мороз за несколько километров от дома» 4 17.01.2021, 8:31

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Иллюстрационное фото

У школьников из Минского района были проездные.

Водитель пригородного автобуса высадил детей за несколько километров до их остановки, в соседней деревне. Об этом написала в редакцию жительница деревни Соломоречье, что в Минском районе. Женщина возмущена ситуацией: у школьников были проездные, а на улице мороз.

Журналисты tut.by спросили в «Минсктрансе», что это было.

Эта история произошла в четверг, 14 января, сообщила жительница деревни Соломоречье Майя Зыгмантович.

— Мои две дочки возвращались на автобусе № 216 из школы в Паперне. С ними были еще шестеро детей из нашей деревни и двое детей из Ковшова.

Конечные остановки маршрута № 216 — диспетчерская станция «Карастояновой» в Минске и деревня Соломоречье. Сейчас речь идет об автобусе, который отправляется из города в 13.55, а приезжает на конечную около 15.00.

— Дети доехали до Касыни (деревня в трех километрах от Соломоречья). Там водитель остановил автобус и сказал детям выходить — мол, он дальше их не повезет, — пересказывает мама историю школьников. — Высадил, а сам поехал в Соломоречье. А дети остались в поле на морозе. Мы в деревне искали машину, чтобы забрать их хотя бы с полпути, — рассказала собеседница.

Незадолго до инцидента, со слов детей, у водителя автобуса случился конфликт со взрослым пассажиром из-за оплаты проезда.

— Но наши дети ездят с проездными — зачем было их высаживать? Самая старшая из тех, кого оставили на улице, — моя одиннадцатилетняя дочка, младшим из Соломоречья был второклассник, Назар. Дочка рассказывает, что просили водителя довезти в Соломоречье хотя бы его, но тот не согласился. Мы уже спрашивали детей: «Может, вы шумели в автобусе?» Они твердят, что сидели спокойно. Не понимаю, как можно было вот так в холод высадить детей?

Журналисты обратились за комментарием в «Минсктранс». Там поговорили с водителем, просмотрели записи камер видеонаблюдения и уверяют: к детям водитель не обращался.

— На остановке «Касынь» водитель выявил пассажира, которому нужно было в Ковшово, а он купил билет до Касыни (то есть недоплатил за одну остановку). Мужчину предупредили, что нужно доплатить, к детям при этом водитель не обращался. Во время беседы водителя и взрослого пассажира школьники вышли из автобуса, — описала ситуацию пресс-секретарь «Минсктранса» Елена Громыко. — Пассажир все же согласился доплатить, водитель его обилетил, а потом предупредил, что продолжит движение. Он дважды предлагал детям зайти в салон автобуса. Эта информация подтверждается камерами видеонаблюдения, установленными в салоне и в кабине.

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