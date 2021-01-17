Источник материала: Хартия'97

В Пекине озвучили территориальные претензии к соседу на северо-западе 2 17.01.2021, 8:19

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Появилось несколько публикаций в государственных СМИ.

Ряд СМИ Китая в начале года вернулись к теме территориальных претензий Поднебесной к Таджикистану. За последние две недели опубликовано не менее четырех статей на местном языке. Тем временем, госСМИ сообщили об издании новой книги об истории взаимоотношений КНР и Таджикистана, пишет «Радио Азатлык» .

Информационный портал «Цветок – отражение истории» (鲜花畅谈历史), публикующий материалы на исторические темы, 3 января в статье «Откуда берет свои истоки Таджикистан с 9,28 млн. населения» утверждает, что «Таджикистан всегда был частью Китая». Автор статьи неизвестен. В статье без указания какого-либо исторического документа читателю внушается мысль, что не только Таджикистан, но и вся территория Центральной Азии принадлежала Китаю.

«Со времен правления Хана Китай начал покорение небольших соседних государств и открыл Великую Шелковую путь. В эпоху империи Цинь и Тан Таджикистан был частью Китая. Позже Китая захватил земли от Хутана до востока империи персов – сейчас эта территория называется Центральной Азией», говорится в статье. Об этом, по словам автора, свидетельствует находка монет «Каюан тунбао» в этом регионе.

Тем временем, издание China Daily Global сообщает об издании новой книги о дружбе и сотрудничестве между КНР и Таджикистаном и отмечает, что этой дружбе более тысячи лет. Взаимовыгодные торговые отношения начались в 9-10 веках во времена правления Саманидов – историки нашли множество исторических документов о сотрудничестве династии Саманидов с династией Тан, говорится в статье со ссылкой на авторов книги. В книге утверждаются, что династия Саманидов имела влияние на живущих в северо-западе Китая племен – именно под этим влиянием эти племена приняли ислам. Другие главы книги посвящены нынешнему сотрудничеству двух государств в различных отраслях.

Другой китайский новостной портал, который пишет, в основном, о туризме в Китае, в опубликованной в начале январе статье отмечает, что «Таджикистан вернул Китаю спорные земли взамен на помощь Пекина». В заметке, автор которой не указан, со ссылкой на госчиновников сообщается, что рабочая группа обнаружила в переданных Таджикистаном землях несметное природное богатство. «Несмотря на то, что эти земли уже принадлежат Китая, наше государство решило передать часть этого богатства Таджикистану», отмечается в заметке. О каком природном богатстве идет речь – неизвестно.

Агентство «Волны связи Китая» пишет, что принятый парламентом Таджикистана закон о передаче земель КНР стал для многих неожиданностью, хотя переговоры продолжались 11 лет. «В некоторых кругах передачу спорных земель называют «сделкой между двумя государствами», однако в Таджикистане заявляют о дипломатической победой, ссылаясь на то, что передали Китая только 3 процента от спорной территории», отмечает автор.

В прошлом году журналист-историк Чу Йао Лу в статье «Таджикистан инициировал передачу Китаю его земель и потерянные горы Памира были возвращены истинному хозяину» писал, что Таджикистан передал КНР 1158 кв. км, хотя официальные СМИ Таджикистана всегда писали о 1100 кв. км. земель, переданных Китаю, называя это «дипломатической победой» (выражение бывшего министра иностранных дел Хамрохона Зарифи).

Кстати, в этой статье, которая была перепечатана и другими СМИ Китая, были использованы только китайские источники, в ней не было ни мнения таджикских историков, ни ссылок на другие исторические документы. «После становления новейшего китайского государства (1911) первостепенной задачей властей стало возвращение потерянных земель. Некоторые земли были возвращены, другие до сих пор остаются под контролем соседних стран. Одним из таких очень древних регионов является Памир, который из-за давлений мировых держав 128 лет находился вне Китая», писал Чу Йао Лу.

27 июля 2020 года глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на пресс-конференции в Душанбе заявил, что утверждения китайского историка являются «его личным мнением, а не позицией официального Пекина».

Однако вслед за этим заявление таджикского министра сайт Wang Yi (网易) или «Свободная волна» удалил со своих страниц статью Чу Йао Лу.

Из ставших независимыми после распада СССР среднеазиатских республик самую большую уступку КНР сделали власти Таджикистана – китайцы получили 1,1 тыс. кв. км земли, что составляет ни много ни мало – 0,77 процента от общей территории Таджикистана. По официальным данным, Казахстаном Китаю была передана территория площадью 407 кв. километров. «В 1999 году Бишкек и Пекин достигли соглашения по спорному участку Узонгу-Кууш. В итоге Китай получил 161 кв. км, что составило 39% от их первоначальных требований», отмечается в статье «Взгляда».

Агентство «Волны связи Китая» на днях опубликовало статью «Чем отличаются китайские таджики от таджиков Таджикистана?», в которой отмечает, что живущие в Ташкургане таджики следуют традициям и обрядам жителей Памира. «Именно поэтому горные таджики всегда борются за независимость своего племени», говорится в статье.

Напомним, на днях стало известно, что Таджикистан обратился к странам-инвесторам с просьбой отложить выплату своих внешних долгов и процентов по ним до середины 2021 года. В опубликованном в конце декабря 2020 года отчете Всемирного банка говорится, что отсрочка по погашению внешнего долга позволит Таджикистану направить достаточно бюджетных средств на социальную сферу, в том числе здравоохранение, для борьбы с COVID-19. По информации ВБ, Китай первым откликнулся на просьбу таджикских властей отложить погашение внешнего долга до середины нынешнего года.

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