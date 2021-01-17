Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 янв - Sputnik. Два российских самолета Ту-214ОН планируется использовать в разведывательных целях, после того как РФ окончательно выйдет из Договора по открытому небу, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в военно-дипломатических кругах.

Как рассказал один из источников агентства, когда Россия окончательно прекратит свое участие в договоре, "оба самолета Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач". В первую очередь речь идет о "разведывательных функциях и контроле защищенности собственных военных объектов".

Кроме того, добавил собеседник, эти самолеты можно будет задействовать в контроле результатов испытаний различных вооружений и оценке эффективности учений.

Ценные самолеты

Как отметил второй источник, "для использования Ту-214ОН в качестве самолетов-разведчиков потребуется установка на оба борта самого современного радиоэлектронного и радиотехнического разведывательного оборудования, предварительное решение на этот счет принято". Он уточнил, что возможность широкой модернизации авиационных комплексов Ту-214ОН была заложена еще при их проектировании. Это ценные самолеты, и разбрасываться ими "никто не будет", подчеркнул собеседник агентства.

До завершения процедуры выхода из договора, отметили источники, оба Ту-214ОН будут оставаться в резерве.

Самолеты авиационного наблюдения Ту-214ОН были построены компанией "Туполев" на базе пассажирских Ту-204. На них установлено оборудование, разработанное на предприятиях государственной корпорации "Ростех". Самолеты выпущены в 2011 и 2013 годах, международная сертификация для выполнения наблюдательных полетов над территорией стран-участниц ДОН на них была выдана в сентябре 2018 года.

Судьба договора

Договор по Открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Действует с 2002 года. Ранее в договоре участвовали 34 государства. В конце мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из ДОН.

МИД РФ в минувшую пятницу объявил , что начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу. Как подчеркнули в ведомстве, с выходом из ДОН США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры не поддержали предложения Москвы об обеспечении его жизнеспособности в изменившихся условиях.