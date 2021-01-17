ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что Россия будет делать с самолетами "Открытого неба"

17.01.2021 09:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 янв - Sputnik. Два российских самолета Ту-214ОН планируется использовать в разведывательных целях, после того как РФ окончательно выйдет из Договора по открытому небу, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в военно-дипломатических кругах.

YouTube / Sputnik на русском
Что будет с Договором по открытому небу после выхода России - видео

Как рассказал один из источников агентства, когда Россия окончательно прекратит свое участие в договоре, "оба самолета Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач". В первую очередь  речь идет о "разведывательных функциях и контроле защищенности собственных военных объектов".

Кроме того, добавил собеседник, эти самолеты можно будет задействовать в контроле результатов испытаний различных вооружений и оценке эффективности учений.

Ценные самолеты

Как отметил второй источник, "для использования Ту-214ОН в качестве самолетов-разведчиков потребуется установка на оба борта самого современного радиоэлектронного и радиотехнического разведывательного оборудования, предварительное решение на этот счет принято". Он уточнил, что возможность широкой модернизации авиационных комплексов Ту-214ОН была заложена еще при их проектировании. Это ценные самолеты, и разбрасываться ими "никто не будет", подчеркнул собеседник агентства. 

До завершения процедуры выхода из договора, отметили источники, оба Ту-214ОН будут оставаться в резерве.

Самолеты авиационного наблюдения Ту-214ОН были построены компанией "Туполев" на базе пассажирских Ту-204. На них установлено оборудование, разработанное на предприятиях государственной корпорации "Ростех". Самолеты выпущены в 2011 и 2013 годах, международная сертификация для выполнения наблюдательных полетов над территорией стран-участниц ДОН на них была выдана в сентябре 2018 года.

© AFP 2020 / FABRICE COFFRINI
США: Договор по открытому небу устарел

Судьба договора

Договор по Открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Действует с 2002 года. Ранее в договоре участвовали 34 государства. В конце мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из ДОН.

МИД РФ в минувшую пятницу объявил, что начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу. Как подчеркнули в ведомстве, с выходом из ДОН США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры не поддержали предложения Москвы об обеспечении его жизнеспособности в изменившихся условиях.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До завершения процедуры выхода России из Договора по открытому небу оба Ту-214ОН будут оставаться в резерве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашэнка: «Тэлевізар — гэта лад жыцьця, лад мысьленьня»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by