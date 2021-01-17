Одна беда во Дворце не ходит: чиновники готовятся нанести удар по долларизации. Что нас ждет на этот раз

Власти хотят среди прочего отвязать от валюты цены и тарифы, некоторые другие платежи. Напомним, еще в прошлом году обсуждался вариант отказаться от доллара в расчете ежегодного роста платежей за ЖКУ и привязать их к базовой величине. Однако этого не было сделано, а с 1 января этого года тарифы на ЖКУ подняли в привязке к американской валюте.





В 2020 году правительство утвердило стратегию повышения доверия к национальной валюте. В ней прописаны действия до 2035 года. При этом в планах по основным направлениям денежно-кредитной политики на нынешний год чиновники прописали, что хотят сделать по дедоллоразиции. Так, Нацбанк и заинтересованные госорганы будут «исполнять мероприятия, предусматривающие использование только национальной валюты в качестве средства расчетов, меры стоимости, а также при установлении цен, тарифов, других платежей».





Еще в начале 2020 года власти говорили о том, что среди прочего намерены отвязать от доллара действующее ограничение по повышению платежей населения за ЖКУ. Соответствующий проект изменений, как сообщалось, находился на рассмотрении в администрации президента. Напомним, в Беларуси ежегодно повышают тарифы на ЖКУ исходя из принципа, что совокупный платеж не должен превысить 5 долларов в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг. Власти заявляли, что намерены отказаться от доллара в расчете роста платежей за ЖКУ и привязать их к базовой величине. Предлагалось, что ежегодно коммуналка будет повышаться в пределах половины базовой величины. Напомним, сейчас базовая величина составляет 29 рублей, а ее половина соответственно — 14,5 рубля.





По нашей информации, вопрос с отвязкой тарифов на ЖКУ от доллара «продолжает обсуждаться». Это сообщили в одном из заинтересованных госорганов.





Уточним, что стратегией повышения доверия к национальной валюте до 2035 года предусмотрено, что «все ставки налогов, арендной платы и тарифов (цен) госорганизаций будут устанавливаться в белорусских рублях, как и все выплаты, пособия, субсидии будут осуществляться государством преимущественно».

Нацбанк займется привлекательностью вкладов в рублях

Планами по основным направлениям денежно-кредитной политики на нынешний год предусмотрено, что действия Нацбанка будет «направлены на обеспечение условий, способствующих сохранности и привлекательности вкладов, а также вовлечению в банки средств физических лиц в белорусских рублях преимущественно на безотзывной основе». Проще говоря, сделать так, чтобы белорусы хранили сбережения в банках в основном в рублях.





По данным Нацбанка на 1 октября 2020 года, на отзывные вклады приходилось чуть меньше трети общей суммы вкладов (31,6%). На тот момент это было 5,56 миллиарда рублей. За третий квартал года отзывные вклады уменьшились на 11,9%, или на 753 миллиона рублей. Безотзывные вклады составляли примерно две трети от общего объема вкладов, это 12,06 миллиарда рублей. За третий квартал они сократились на 3,7%, или на 467 миллионов рублей.





«Сохранится направленность действий на стимулирование экономических агентов

к проведению операций приоритетно в национальной валюте, что будет способствовать

снижению уровня валютизации кредитно-депозитного рынка», — уточняется в плане по основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год.





На этот год также ожидается, что Нацбанк продолжит работу в сфере либерализации валютных отношений. «Планируется формирование комплексной нормативной правовой базы по созданию целостной системы валютного регулирования и валютного контроля, — говорится в плане по основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год. — Особую значимость будет иметь обеспечение условий для полноценного функционирования системы валютного мониторинга, которая позволит проводить мониторинг потоков валютных поступлений и платежей во внешнеэкономической деятельности, а также валютно-обменных операций резидентов Беларуси».

Что еще планируют по дедолларизации

Планом подготовки законопроектов на этот год предусмотрена подготовка изменений в законодательство по рынку ценных бумаг, а также по страховой деятельности. Первый законопроект должны внести на рассмотрение в парламент, а второй должны подготовить к ноябрю (а внести на рассмотрение уже в апреле 2022 года).





Дело в том, что стратегией повышения доверия к национальной валюте до 2035 года среди прочего запланировано внесение изменений в Закон «О рынке ценных бумаг», предусматривающих необходимость выпуска облигаций, условиями эмиссии которых предусмотрено их размещение на территории нашей страны, в белорусских рублях.





В стратегии также прописано, что правительство также рассматривает возможность внести изменения в президентский указ № 530 «О страховой деятельности», чтобы исключить возможность расчетов в иностранной валюте между резидентами в страховой сфере.





Что уже сделали по дедолларизации

Активно говорить о том, что белорусской экономике нужна дедолларизация, начали еще в 2009 году. В январе тогдашний глава Нацбанка Петр Прокопович заявил, что «в короткий период времени мы должны сделать так, чтобы в Беларуси был востребован только белорусский рубль, а иностранная валюта должна быть нужна, когда наши предприятия закупают что-то за пределами страны, а граждане выезжают за границу».





Вскоре были сделаны первые шаги к поставленной цели. Нацбанк перестал выдавать новые лицензии на расчеты в наличной иностранной валюте, стал проводить политику снижения ставок по финансовым инструментам в иностранной валюте, запретил выдавать физлицам кредиты в валюте.





Вслед за запретом выдачи людям валютных кредитов правительство приняло еще одну меру: постановлением Совмина сумму сделок с недвижимостью, от которой определялась ставка на риелторские услуги, отвязали от евро. С 1 августа 2009 года она исчислялась исключительно белорусскими рублями, а ее размер для определения риелторских тарифов — базовыми величинами. Услуги риелторов значительно подешевели.





Следующая волна дедолларизации началась летом 2015 года. С 1 марта снова ввели целый список ограничений. Во многих местах, где раньше это было позволено, запретили рассчитываться валютой. К примеру, в кафе и на заправках на республиканских автодорогах, в пунктах пропуска на границе. С тех пор нельзя платить валютой за туристические услуги.





В этом же году власти отпустили курс рубля. Практически сразу работодатели начали массово отвязывать зарплаты от долларового эквивалента, потому что ожидали приличных колебаний курса рубля, они стремились зафиксировать свои обязательства в национальной валюте.





Параллельно правительство развернуло масштабное наступление на инфляцию, которое оказалось вполне эффективным: за год цены в Беларуси выросли на скромные 10,6%.





Остальные меры — сокращение директивного кредитования, поддержание положительных реальных ставок по рублевым депозитам, отказ от практики накачки зарплат — также внесли свой вклад в общее дело борьбы с долларом. К примеру, рублевые депозиты растут уже больше года и ставят рекорды по приросту, в то время как валютные показывают в отдельные месяцы как прирост, так и падение.





Планировалась дедолларизация арендных ставок для частной коммерческой недвижимости. Их хотели отвязать от валюты, установить в белорусских рублях или базовых арендных величинах и пересматривать плату раз в год. Однако такое решение вызвало недоумение у девелоперов, которые в последние годы активно строили торговые и офисные площади, причем при участии иностранных инвесторов и в основном за валютные кредиты. Принятие проекта указа президента, который это предусматривал, по мнению участников рынка, грозило им коллапсом. В конечном итоге с такой мерой решили повременить. Кстати, предприятия с госдолей на тот момент уже устанавливали арендные ставки в белорусских рублях.





В 2017 году Нацбанк запретил расчеты валютой с физлицами медицинским учреждениям и авиакомпаниям. Затем он перестал выдавать разрешения (и продлевать старые) на расчеты по договорам страхования жизни, дополнительной пенсии с физлицами.





Чтобы сделать белорусский рубль привлекательным для вкладчиков, банк-регулятор с июля 2017 года повысил норму отчислений в фонд обязательных резервов от привлеченных в валюте средств с 11 до 15%.





В начале 2018 года пошли разговоры о том, чтобы провести дедолларизацию в сфере недвижимости, между прочим, уже не в первый раз. Ведь за квадратные метры хоть и платили в белорусских, но по актуальному курсу доллара. Была мысль выпускать новые жилищные облигации, которые могли бы приравняться к доллару, золоту или иной валюте и служили бы легальным средством расчетов за недвижимость. Но в этом вопросе изменений не произошло.





С 1 января 2021 года Нацбанк ввел изменения по электронным деньгам. Одно из новшеств предусмотрено дедолларизацией экономики — резиденты Беларуси теперь могут проводить операции между собой по электронным деньгам только в белорусских рублях



