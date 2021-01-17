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Журналистки «Белсата» Андреева и Чульцова остановили работу общественного транспорта? Но самолеты взлетали по графику
Источник материала: Партизан
Претензии и сумму ущерба предъявил «Минсктранс»: 11 562 рубля 14 копеек, сообщают СМИ со ссылкой на государственный телеканал.
Как пояснил адвоката, журналистки якобы активно участвовали и руководили
Эти журналисты сидят в тюрьме за нашу свободу
Напомним, журналистки будут находится под стражей минимум до 20 января. Белорусские правозащитники признали Андрееву и Чульцову политзаключенными.
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Журналистки «Белсата» Андреева и Чульцова остановили работу общественного транспорта? Но самолеты взлетали по графику
Претензии и сумму ущерба предъявил «Минсктранс»: 11 562 рубля 14 копеек, сообщают СМИ со ссылкой на государственный телеканал.
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