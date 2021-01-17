Сестра Бритни Спирс обвинила Илона Маска в смерти кошек





Младшая сестра американской певицы Бритни Спирс Джейми Линн обвинила главу компании Tesla в смерти ее кошек. Об этом в субботу, 16 января пишет TMZ.





пишет telegraf.by Девушка утверждает, что двигатель автомобилей Tesla настолько тихий, что животные не слышат его и не понимают, когда машина начинает сдавать назад. Из-за этого «дефекта» Спирс-младшая лишилась кошек. Девушка не рассказала, что именно произошло с ее питомицами, однако заметила, что все закончилось трагедией,telegraf.by





«Я даже не хочу считать, сколько кошек мы потеряли. Tesla — это тихий убийца кошек, и это проблема, которую мы действительно должны решить. Нужно, чтобы машина издавала какой-то звук, который встревожит животных, чтобы они могли вовремя убежать», — предложила она.





Известно, что в отличие от автомобилей с бензиновым двигателем, электромобили не издают много шума. Согласно новым правилам эксплуатации, американские электромобили должны подавать сигналы при движении со скоростью менее 18,6 миль в час (30 км/ч).





Напомним, национальное управление дорожной безопасности (NHTSA) при Министерстве транспорта США направило письмо руководству компании Tesla с треб