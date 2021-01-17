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Игорь Рабинер: Любой, кто даст денег негодяю на хоккейный ЧМ, запятнает себя навсегда

17.01.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Игорь Рабинер: Любой, кто даст денег негодяю на хоккейный ЧМ, запятнает себя навсегда

  • 17.01.2021, 10:16
Игорь Рабинер: Любой, кто даст денег негодяю на хоккейный ЧМ, запятнает себя навсегда

Российский журналист жестко высказался в адрес узурпатора с клюшкой.

Российский журналист Игорь Рабинер высказался в «Фейсбуке» о ЧМ-2021.

«Мне, конечно, хочется, чтобы чемпионат мира по хоккею в этом году, в отличие от прошлого, состоялся. Но только не ценой прогиба перед негодяем, который готов стереть в порошок своих сограждан ради сохранения власти.

Поэтому аплодирую Nivea Men, Skoda и другим компаниям, которые отказались и еще откажутся спонсировать этот позор. Любой, кто даст денег Лукашенко на хоккейный ЧМ, запятнает себя навсегда», – написал Рабинер.

Напомним, что редакция Charter97.org подготовила текст письма на английском языке для того, чтобы каждый из вас мог отправить письмо спонсорам чемпионата мира по хоккею.

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Российский журналист жестко высказался в адрес узурпатора с клюшкой.
 
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