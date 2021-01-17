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Игорь Рабинер: Любой, кто даст денег негодяю на хоккейный ЧМ, запятнает себя навсегда
Источник материала: Хартия'97
Игорь Рабинер: Любой, кто даст денег негодяю на хоккейный ЧМ, запятнает себя навсегда
Российский журналист жестко высказался в адрес узурпатора с клюшкой.
Российский журналист Игорь Рабинер высказался в
«Мне, конечно, хочется, чтобы чемпионат мира по хоккею в этом году, в отличие от прошлого, состоялся. Но только не ценой прогиба перед негодяем, который готов стереть в порошок своих сограждан ради сохранения власти.
Поэтому аплодирую Nivea Men, Skoda и другим компаниям, которые отказались и еще откажутся спонсировать этот позор. Любой, кто даст денег Лукашенко на хоккейный ЧМ, запятнает себя навсегда», – написал Рабинер.
Напомним, что редакция Charter97.org
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Российский журналист жестко высказался в адрес узурпатора с клюшкой.
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