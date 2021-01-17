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Гродненская Ольшанка дала ответ на пароль повстанцев
Источник материала: Хартия'97
Гродненская Ольшанка дала ответ на пароль повстанцев
Жители района вышли на акцию протеста.
Гродненская Ольшанка вышла на акцию протеста передала ответный привет белорусам Санкт-Петербурга, сообщает телеграм-канал
«Ольшанка знает пароль, которым пользовались участники восстания под предводительством Калиновского: «Каго любіш?».
Вместе победим!
Жыве Беларусь!»
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Жители района вышли на акцию протеста.
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