Источник материала: Хартия'97

«Монолитностью здесь даже и не пахнет, МВД напоминает колосса на глиняных ногах» 2 17.01.2021, 9:38

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Сам факт появления записи с совещания ГУБОПиК говорит о многом.

Ранее можно было скептически относится к попыткам объявить ОМОН с ГУБОПиКом террористическими организациями, пишет телеграм-канал «Каласы пад сярпом тваім» .

Но все, что происходит в последнее время, а именно опубликование такого количества компроментирующих силовой блок записей , заставляет нас относиться к этим идеям более серьезно.

На данный момент не так важно, о чем конкретно может идти речь - уголовные дела по универсальной юрисдикции, трибуналы или какие-то иные процессы, важен сам факт их появления и реальной работы. Фактуры для их деятельности сейчас предостаточно.

То, что подобные записи и прочие доказательства будут появляться и впредь - нет никаких сомнений. И это не оставляет шансов тем, кто надеялся на уход в обозримом будущем белорусской повестки на второй-третий план в политике стран Запада.

Терроризм и преступления против человечности, а именно подобная, полагаем, будет трактовка - это вам не банальная диктатура. Да и у России своих проблем хватает, а тут всплывает информация о том, что она помогает с оружием тем, кто использует его чтобы «либо покалечить, либо изувечить, либо убить» безоружных протестующих.

Немаловажно и то, что уже в который раз в сливах идет речь о прямом указании Лукашенко на выполнение преступных действий. Т.е. под удар попадает даже не конкретное подразделение или служебное лицо, а фактически весь режим, который удерживает власть в Беларуси с помощью силовиков.

Ну и, конечно, сам факт появления записи с совещания ГУБОПиК говорит о многом. Это не банальный разговор в дежурке какого-нибудь РУВД, а закрытая встреча с руководством элитного подразделения силовых структур. Хваленой монолитностью здесь даже и не пахнет, и больше напоминает колосса на глиняных ногах. Все эти записи добавляют нервозности и недоверия среди силовиков, что чревато очередными допущенными ими ошибками.

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