Источник материала: Хартия'97

Гол Егора Шаранговича в овертайме принес «Нью-Джерси» победу над «Бостоном» 1 17.01.2021, 9:18

Фото: Getty Images

Белорус стал первой звездой матча.

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Джерси" принимал "Бостон" и победил в овертайме со счетом 2:1, сообщает pressball.by .

Победный гол на счету белорусского форварда Егора Шаранговича, забросившего шайбу за 2 секунды до истечения времени овертайма.

Егор Шарангович признан первой звездой матча.

Нью-Джерси — Бостон — 2:1 ОТ

Шайбы: 1:0 — Вуд (16.15). 1:1 — Бержерон (37.16). 2:1 — Шарангович (64.58).

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