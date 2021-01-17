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Тимур Мицкевич, который в августе попал в реанимацию из РУВД, покинул страну
17.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Живой. Жыве Беларусь!» – так подросток подписал фото из самолета.
О том, что Тимур Мицкевич выехал из Беларуси,
— Наконец-то могу написать эти слова и ответить на сотни ваших вопросов. Парня пытали силовики, потом он попал в больницу, откуда ему удалось бежать и залечь на дно. Потом была большая детективная операция, в которой приняли участие десятки человек, и я рад тому, что причастен к этому большому делу.
За время пока парень был в бегах, к сожалению, умерла его мать. Для помощи семье было собрано более 9000 евро, которые теперь будут распределены между детьми.
16-летний Тимур
Некоторое время он провел в состоянии комы. По словам Тимура, в РУВД его пытали: били электрошокером по пяткам, заставляли петь гимн ОМОНа, а после отказа ему «запрокинули голову, в рот засунули палку и забивали ее».
3 сентября избитого подростка
8 сентября Тимур вышел из больницы и пропал.
24 сентября умерла мама Тимура 44-летняя Татьяна Мицкевич. Сиротами остались девять детей.
Версия Караника
26 августа глава Гродненской области Владимир Караник заявил рабочим гродненского «Азота»:
— Когда все рассказывают о том, что все белые и пушистые, когда мы видим фейки, извините меня, о том, что бедный, 16 лет, избитый до полусмерти, в коме лежит в 3-й детской больнице Минска. Помните это? А я знаю, потому что на консилиумы выезжали: перелом скуловой кости, судорожный синдром непонятно чего, череп целый, синяков на голове нет, МРТ чистое.
Потом сняли, потом вышел на психоз, по клинике — отравление психотропами. (…) Ну, естественно, в морду получил, извините, в лицо получил, перелом скуловой кости есть, но других синяков нет ни одного, а везде было «избит до полусмерти».
На слова экс-министра здравоохранения откликнулся адвокат подростка Станислав Абразей. Он сообщил, что, согласно медицинским документам Мицкевича, эпикризу и справкам врачей, ни алкоголя, ни наркотических веществ в организме юноши при поступлении в больницу не было.
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«Живой. Жыве Беларусь!» – так подросток подписал фото из самолета.
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