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Тимур Мицкевич, который в августе попал в реанимацию из РУВД, покинул страну

17.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«Живой. Жыве Беларусь!» – так подросток подписал фото из самолета.

Тимур Мицкевич, который в августе попал в реанимацию из РУВД, покинул страну

О том, что Тимур Мицкевич выехал из Беларуси, сообщил сооснователь BYSOL Андрей Стрижак:

— Наконец-то могу написать эти слова и ответить на сотни ваших вопросов. Парня пытали силовики, потом он попал в больницу, откуда ему удалось бежать и залечь на дно. Потом была большая детективная операция, в которой приняли участие десятки человек, и я рад тому, что причастен к этому большому делу.

За время пока парень был в бегах, к сожалению, умерла его мать. Для помощи семье было собрано более 9000 евро, которые теперь будут распределены между детьми.

Тимур Мицкевич, который в августе попал в реанимацию из РУВД, покинул страну

16-летний Тимур попал в реанимацию 3-й детской больницы Минска после задержания 12 августа в районе Каменной Горки. Его доставили в больницу из Партизанского РУВД со следующим списком повреждений: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса, судорожный синдром, параорбитальная гематома справа, множественные ушибы мягких тканей и конечностей, травматические эрозии роговицы обоих глаз.

Некоторое время он провел в состоянии комы. По словам Тимура, в РУВД его пытали: били электрошокером по пяткам, заставляли петь гимн ОМОНа, а после отказа ему «запрокинули голову, в рот засунули палку и забивали ее».

Тимур Мицкевич, который в августе попал в реанимацию из РУВД, покинул страну

3 сентября избитого подростка снова задержали, его обвинили в участии в массовых беспорядках. Из Следственного комитета его снова увезли в больницу, где он попал в реанимацию, а позже был переведен в обычную палату.

8 сентября Тимур вышел из больницы и пропал.

24 сентября умерла мама Тимура 44-летняя Татьяна Мицкевич. Сиротами остались девять детей.

Версия Караника

26 августа глава Гродненской области Владимир Караник заявил рабочим гродненского «Азота»:

— Когда все рассказывают о том, что все белые и пушистые, когда мы видим фейки, извините меня, о том, что бедный, 16 лет, избитый до полусмерти, в коме лежит в 3-й детской больнице Минска. Помните это? А я знаю, потому что на консилиумы выезжали: перелом скуловой кости, судорожный синдром непонятно чего, череп целый, синяков на голове нет, МРТ чистое.

Потом сняли, потом вышел на психоз, по клинике — отравление психотропами. (…) Ну, естественно, в морду получил, извините, в лицо получил, перелом скуловой кости есть, но других синяков нет ни одного, а везде было «избит до полусмерти».

На слова экс-министра здравоохранения откликнулся адвокат подростка Станислав Абразей. Он сообщил, что, согласно медицинским документам Мицкевича, эпикризу и справкам врачей, ни алкоголя, ни наркотических веществ в организме юноши при поступлении в больницу не было.

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Теги: Минск
 
 
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