Президент, правящий уже 35 лет, вновь победил – после отключения интернета по всей стране

Источник материала: Салiдарнасць

Несменяемый, который пришел на 4 года, продлил очередной срок. Параллели африканских и белорусских президентских выборов бросаются в глаза.





Йовери Мусевени находится у власти с 1986 года. Фото AFP

Избирательная комиссия Уганды объявила о победе на выборах нынешнего президента Йовери Мусевени. Его главный соперник Боби Вайн заявил о подлогах и нарушениях, сообщает ВВС .

По данным комиссии, Мусевени набрал почти 59% голосов, в то время как Вайн – всего около 35%.

Хотя комиссия заявляет, что выборы прошли без заметных нарушений, наблюдатели подвергли критике правительство за то, что накануне выборов оно отключило во всей стране интернет. В свою очередь Вайн побещал, что как только заработает интернет, он предоставит убедительные доказательства подлога.

В преддверии выборов в ходе столкновений с полицией погибли десятки людей. Оппозиционные политики обвиняют власти в запугивании. В результате этих выборов президент Мусевени, которому 76 лет, останется у власти на шестой срок. Сам он утверждает, что является гарантом стабильности в стране.





Однако Боби Вайн (на фото) заявляет, что пользуется поддержкой молодежи в стране с самым молодым населением в мире: средний возраст там составляет 16 лет. В пятницу, когда были объявлены результаты выборов, Боби Вайн сообщил, что его дом окружили солдаты. Власти в ответ обвинили его в том, что он «драматизирует» ситуацию «в поисках сочувствия».

Мусевени, который пришел к власти в результате военного переворота в 1986 году, выдвигался от Движения национального сопротивления, которое он сам и возглавляет. Официальные СМИ давно уже изображают его освободителем народа Уганды и миротворцем.

Однако он удерживает в своих руках власть, поощряя культ собственной личности, одаривая благосклонностью лояльных ему людей, угрожая независимым государственным институтам и оттесняя оппонентов.

Боби Вайн – известный на всю страну музыкант, исполнитель музыки в стиле регги. Сторонники называют его «президентом трущоб». Его партия, Платформа национального единства, борется за расширение доступа населения к системе здравоохранения, образованию, чистой воде и за справедливые суды.

Вот уже два десятилетия Боби в своих песнях рассказывает о том, чего хочет весь народ, и за это время у него появилось множество сторонников и последователей. Боби вырос в печально знаменитых трущобах Кампалы, где создал свою музыкальную студию, ставшую известной во всем мире.

Что Мусевени творил и творит при власти

Недавно президент этой страны Йовери Мусевени внес очередные поправки в Конституцию. Глава государства отменил ограничения, которые сам же установил – предельный возраст нахождения на посту руководителя Уганды (75 лет) – аккурат чтобы в 2021-м баллотироваться на шестой срок.

А ведь как все начиналось. В далеком 1986 году Мусевени в своем первом официальном выступлении пообещал, что его правительство будет находиться у власти лишь в течение четырехлетнего переходного периода, пока не будет разработана новая Конституция и не пройдут выборы. Однако «переходный период» немного затянулся.

Любопытный факт: в начале своего президентства Мусевени сильно раскритиковал своих африканских коллег за чрезмерное пристрастие к власти.

Но стоило чуть подольше посидеть в кресле президента – и вот уже на все последующие выборы шел «эксперт по государственному управлению» – а значит, «кто, если не он»?

Впрочем, уже с первых дней стало понятно, что особой политической сентиментальностью Мусевени не страдает. Через несколько месяцев после вступления в должность президенту показалось, что в стране многовато партий и вполне достаточно одной – «для достижения национального единства». Другие же он объявил вне закона, а некоторые и вовсе приравнял к террористическим организациям.

Да и с выборами решили не спешить. Они прошли лишь в 1996 году. На них Мусевени одержал «элегантную» победу, набрав, по официальным данным, свыше 75,5% голосов. Впрочем, у его соперников по предвыборной гонке представление было иное.





Следующие выборы состоялись в 2001-м, результат в 69% тоже не всем показался справедливым. Ну а дальше – как по маслу. Йовери Мусевени переизбирался в 2006, 2011 и 2016 годах, каждый раз опережая своих соперников в первом туре с большим отрывом.

А тем, кому итоги не очень нравились, как например конкуренту по выборам Киззу Бесидже, Мусевени в 2011-м прямо заявил: «Мы его поймаем и съедим, как пирог».

Салiдарнасць уже писала: Уганда – как живут в стране, где президент правит уже более 30 лет, и сынишку в преемники. Весь текст читайте здесь.