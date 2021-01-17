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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 185 человек

17.01.2021 10:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские правозащитники в минувшую субботу признали политзаключенными и потребовали освобождения Дмитрия Короткевича, Андрея Тимофеенко и Сергея Ефимова.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», трое граждан Беларуси осуждены по статьям 364 и 366 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, и насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг).

Тимофеенко приговорен к двум годам лишения свободы, Короткевич и Ефимов — к трем.

Позиция правозащитников по таким делам базируется на том, что «всякого рода действия по насильственному пресечению мирных собраний, задержание их участников, применение в отношении них насилия, привлечение их к ответственности только за сам факт участия в таких собраниях являются непропорциональными ограничениями свободы мирных собраний, выходящими за пределы допустимых ограничений свободы собраний и выражения своего мнения, что неоднократно уже было подтверждено практикой КПЧ ООН по индивидуальным обращениям граждан Беларуси о нарушениях ст. 21 и 19 Международного пакта о гражданских и политических правах», - говорится в заявлении правозащитников.

Таким образом, число политзаключенных в Беларуси выросло до 185 человек.

 
 
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Белорусские правозащитники в минувшую субботу признали политзаключенными и потребовали освобождения Дмитрия Короткевича, Андрея Тимофеенко и Сергея Ефимова.
 
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