Во Франции против закона о безопасности протестовали десятки тысяч человек

Источник материала: АФН

Десятки тысяч протестующих вышли на улицы по всей Франции в субботу, 16 января, в знак протеста против закона "О глобальной безопасности".

Особое недовольство митингующих вызывает 24-я статья этого закона, предусматривающая штрафы за фото- и видеосъемку отдельных полицейских, если распространение этих кадров "угрожает физической или психической неприкосновенности отдельных чиновников", передает DW.

За данное правонарушение можно будет получить год тюрьмы или штраф в 45 тыс. евро. Кроме того, демонстранты сочли несоразмерной реакцию полицейских, которые в ночь на 1 января разогнали подпольный рейв в Бретани с участием порядка 2400 человек.

По данным полиции, к протестам по всей стране присоединились 34 тыс. человек. Организаторы утверждают, что общее число митингующих было ближе к 200 тыс.

В Париже марш состоялся, несмотря на снегопад. Участники прошли шествием от площади Феликса Эбуэ к площади Бастилии на востоке города. Собравшиеся несли транспаранты с лозунгами: "Полиция - повсюду, а правосудия нет нигде", а также "Режим ЧС - это полицейское государство".

Как сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, полиция задержала 75 человек - в целом по стране, причем 24 из них в Париже. По словам главы ведомства, 12 силовиков получили ранения. Кроме того, полиция была вынуждена пресечь несанкционированную вечеринку, обнаруженную на маршруте шествия в Париже. Организаторам были выписаны уведомления о штрафах.

Массовые акции в знак протеста против закона "О глобальной безопасности" начались во Франции осенью 2020 года. Демонстрации и митинги проходили в Париже, Лилле, Рене, Монпелье и других городах. Тем не менее 20 ноября 2020 года депутаты двухпалатного Национального собрания проголосовали за принятие документа.

Критики нового закона считают, что он может нанести урон свободе прессы. Согласно одному из положений закона, журналисты должны предварительно зарегистрироваться для освещения демонстраций на местах. Еврокомиссия в связи с этим предупредила, что СМИ и впредь должны иметь возможность "свободно выполнять свою работу".

Кроме того, благодаря обнародованным недавно видеозаписям стало известно как минимум о двух жестоких полицейских операциях в Париже - при демонтаже палаток, установленных мигрантами, и при задержании чернокожего музыкального продюсера.

Депутаты Сената - верхней палаты парламента - должны в марте 2021 года еще раз рассмотреть закон и принять по нему окончательное решение.