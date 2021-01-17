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ФБР изучает версию иностранной поддержки штурма Капитолия

17.01.2021 10:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Федеральное бюро расследований (ФБР) проверяет, могли ли иностранные правительства, организации или частные лица оказывать финансовую поддержку тем, кто помогал планировать и осуществлять штурм здания Конгресса США 6 января.

Об этом в субботу, 16 января, сообщила американская телекомпания NBC News со ссылкой на одного действующего и одного бывшего сотрудников ФБР, передает DW.

Так, внимание органа внутренней разведки США, в частности, привлекли выплаты суммы в биткоинах, равной в пересчете 500 тыс. долларов, ключевым фигурантам и ряду групп радикального движения "альтернативных правых" (alt-right) незадолго до нападения. За финансовыми операциями, предположительно, стоял некий гражданин Франции. Платежи были задокументированы компанией, анализирующей переводы в криптовалюте. Информация о них была обнародована в интернете ранее на этой неделе.

Кроме того, в совместной оценке угроз, опубликованной на этой неделе ФБР, Министерством внутренней безопасности и другими федеральными и полицейскими ведомствами в Вашингтоне отмечается, что после беспорядков 6 января "российские, иранские и китайские агенты влияния воспользовались возможностью усилить определенную подачу информации для продвижения своих политических интересов в период передачи президентской власти" в Соединенных Штатах.

 
 
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Федеральное бюро расследований (ФБР) проверяет, могли ли иностранные правительства, организации или частные лица оказывать финансовую поддержку тем, кто помогал...
 
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