|
"Это надолго". Как быстро наладить сбитый на каникулах режим сна
17.01.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как восстановить сбитый после праздников режим сна у детей, и еще немного говорим про сон взрослых. Об этом Настя и Лина спрашивают Татьяну Чхиквишвили, руководителя онлайн-программ центра BabySleep, консультанта по детскому сну и психолога.
3:00 – насколько можно пренебречь режимом сна на каникулах;
8:10 – бывают ли у малышей недосыпы как у взрослых;
9:40 –"пересыпы" на каникулах: почему это происходит и что за ними стоит;
11:00 – как восстановить сбитый режим сна;
13:10 – как помочь заснуть быстрее, если время укладывания сбилось;
14:15 – о нормах сна для каждого возраста;
15:00 – в какое время ребенку лучше всего отправляться спать;
15:30 – почему подростки "полуночничают";
17:30 – в каких случаях при сбитом режиме надо вводить дневной сон;
18:30 – немного о мифах, существующих вокруг сна взрослых.
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лечь попозже, потому что можно встать попозже, просыпаться к обеду и "полуночничать". Насколько можно пренебречь режимом сна во время каникул? В каких случаях при...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)