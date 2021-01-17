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"Это надолго". Как быстро наладить сбитый на каникулах режим сна

17.01.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Это надолго". Как быстро наладить сбитый на каникулах режим сна

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как восстановить сбитый после праздников режим сна у детей, и еще немного говорим про сон взрослых. Об этом Настя и Лина спрашивают Татьяну Чхиквишвили, руководителя онлайн-программ центра BabySleep, консультанта по детскому сну и психолога.

3:00 – насколько можно пренебречь режимом сна на каникулах;

8:10 – бывают ли у малышей недосыпы как у взрослых;

9:40 –"пересыпы" на каникулах: почему это происходит и что за ними стоит;

11:00 – как восстановить сбитый режим сна;

13:10 – как помочь заснуть быстрее, если время укладывания сбилось;

14:15 – о нормах сна для каждого возраста;

15:00 – в какое время ребенку лучше всего отправляться спать;

15:30 – почему подростки "полуночничают";

17:30 – в каких случаях при сбитом режиме надо вводить дневной сон;

18:30 – немного о мифах, существующих вокруг сна взрослых.

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Лечь попозже, потому что можно встать попозже, просыпаться к обеду и "полуночничать". Насколько можно пренебречь режимом сна во время каникул? В каких случаях при...
 
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