ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дачные поселки в Беларуси хотят приравнять к деревням

17.01.2021 10:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В распоряжении редакции Office Life оказался документ, из которого следует, что в 2021 году может появиться указ о садоводческих товариществах. Он позволит менять их статус на садоводческие поселения.




Это означает, например, что на даче можно будет зарегистрироваться, как в деревенском доме или городской квартире. Также на территории таких преобразованных поселений могут вводиться другие стандарты, касающиеся инфраструктуры, вывоза мусора и т. п.

Трансформировать дачные поселки смогут горсоветы и райсоветы депутатов. Ранее похожую реформу начали, например, в России. Сначала там разрешили прописываться на дачах, а на днях верхняя палата российского парламента предложила включить дачные поселки в сельские территории. Это означает, что дачи включат в программы газификации, начнут там строить дороги за счет бюджета и т. д.

Украинское законодательство тоже иногда позволяет регистрироваться в дачном домике, если он переведен в разряд жилого фонда.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В распоряжении редакции Office Life оказался документ, из которого следует, что в 2021 году может появиться указ о садоводческих товариществах. Он позволит менять их...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тимур Мицкевич, который в августе попал в реанимацию из РУВД, покинул страну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by