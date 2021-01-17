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Германия передала России материалы расследования отравления Навального

17.01.2021 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оппозиционный политик собирается вернуться в Москву в ближайшее воскресенье, несмотря на риск немедленного ареста

Германия предоставила России стенограммы бесед представителей прокуратуры Берлина с Алексеем Навальным, которые проводились в рамках расследования отравления российского оппозиционера. Об этом в субботу заявил представитель Министерства юстиции Германии, потребовав от российских коллег тщательного расследования преступления, пишет golosameriki.com

В Минюсте Германии заявили, что теперь у России есть в распоряжении вся информация, необходимая для проведения уголовного расследования отравления Навального, включая образцы крови и тканей.

«Правительство Германии предполагает, что правительство России немедленно предпримет все необходимые меры для расследования преступления, совершенного в отношении господина Навального», - заявил представитель Минюста.

«Это преступление должно быть раскрыто в России. Это потребует проведения расследования, соизмеримого с серьезностью данного преступления», - добавил представитель Минюста Германии.

Навальный, который после попытки его отравления в августе проходил лечение в Германии, планирует в воскресенье вернуться в Россию, несмотря на риск ареста сразу по прилету.

Оппонент Кремля обвиняет президента России Владимира Путина в том, что тот стал заказчиком отравления Навального с использованием нервно-паралитического вещества типа «Новичок». Часть сторонников призывают Навального оставаться за пределами России в целях его собственной безопасности.

Путин отрицает обвинения в том, что российские власти пытались отравить Навального. Отвечая на вопрос журналиста, российский президент иронично отметил, что если бы власть действительно хотела убить Навального, то агенты спецслужб справились бы с этой задачей.

В Минюсте Германии сообщили, что Навальный общался с представителями берлинской прокуратуры и дал им «развернутые ответы», в том числе на вопросы, заданные российской генеральной прокуратурой. Расшифровки этих стенограмм теперь находятся в распоряжении российских властей. Это было сделано в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи, сообщил представитель министерства.
 
 
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Оппозиционный политик собирается вернуться в Москву в ближайшее воскресенье, несмотря на риск немедленного ареста
 
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