Германия передала России материалы расследования отравления Навального

пишет golosameriki.com Германия предоставила России стенограммы бесед представителей прокуратуры Берлина с Алексеем Навальным, которые проводились в рамках расследования отравления российского оппозиционера. Об этом в субботу заявил представитель Министерства юстиции Германии, потребовав от российских коллег тщательного расследования преступления,golosameriki.com





В Минюсте Германии заявили, что теперь у России есть в распоряжении вся информация, необходимая для проведения уголовного расследования отравления Навального, включая образцы крови и тканей.





«Правительство Германии предполагает, что правительство России немедленно предпримет все необходимые меры для расследования преступления, совершенного в отношении господина Навального», - заявил представитель Минюста.





«Это преступление должно быть раскрыто в России. Это потребует проведения расследования, соизмеримого с серьезностью данного преступления», - добавил представитель Минюста Германии.





Навальный, который после попытки его отравления в августе проходил лечение в Германии, планирует в воскресенье вернуться в Россию, несмотря на риск ареста сразу по прилету.





Оппонент Кремля обвиняет президента России Владимира Путина в том, что тот стал заказчиком отравления Навального с использованием нервно-паралитического вещества типа «Новичок». Часть сторонников призывают Навального оставаться за пределами России в целях его собственной безопасности.





Путин отрицает обвинения в том, что российские власти пытались отравить Навального. Отвечая на вопрос журналиста, российский президент иронично отметил, что если бы власть действительно хотела убить Навального, то агенты спецслужб справились бы с этой задачей.





В Минюсте Германии сообщили, что Навальный общался с представителями берлинской прокуратуры и дал им «развернутые ответы», в том числе на вопросы, заданные российской генеральной прокуратурой. Расшифровки этих стенограмм теперь находятся в распоряжении российских властей. Это было сделано в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи, сообщил представитель министерства.



