|
Шарангович: «Я просто бросил по воротам. Закрыл глаза и бросил»
Источник материала: Tut.by
Белорусский нападающий «Нью-Джерси Девилс» Егор Шарангович
— Это лучший момент в моей хоккейной карьере. Я очень счастлив, потому что мы выиграли, набрали два очка, а я забросил первую шайбу в НХЛ.
— Опиши эпизод с победным голом.
— Я получил классный пас от Сиверсона и убежал на рандеву с голкипером. Я просто бросил по воротам. Закрыл глаза и бросил.
— Кто следил за твоим матчем дома в Беларуси?
— Наверняка, многие люди. Потому что я первый игрок в НХЛ из нашей страны за пять лет. Предыдущим был Михаил Грабовский, который тогда выступал за «Айлендерс». Теперь вот начал играть я. Моя семья, жена, друзья — все смотрели этот матч.
— Ты ожидал такой пас от Сиверсона?
— Нет, он просто отдал отменную передачу. Мне оставалось только забросить.
— Мы много общались в последние месяцы. Ты очень хотел приехать в НХЛ и продолжать играть здесь так, как ты играл в КХЛ. Уже получается?
— В КХЛ и НХЛ разный хоккей. Здесь нужно делать все намного быстрее. Здесь меньше площадки, больше игры в тело. Над этим мне еще нужно работать, привыкать к этому, —
Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф
«Мне все понравилось в игре Шаранговича. У него отличное мастерство, он хорошо катается. Я использовал его в ключевых ситуациях», — сказал Рафф.
Интересный факт — Шарангович стал вторым игроком в истории «Нью-Джерси Девилс», которому удалось забить свой первый гол в НХЛ в дополнительное время, повторив достижение Джона Меррилла (7 февраля 2014 года в матче против «Эдмонтона»).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он забил в овертайме, принеся победу команде.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)