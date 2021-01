Шарангович: «Я просто бросил по воротам. Закрыл глаза и бросил»

Источник материала: Tut.by

Белорусский нападающий «Нью-Джерси Девилс» Егор Шарангович поделился мнением об игре с Бостоном (2:1) и рассказал о первой заброшенной шайбе в НХЛ. Напомним, что вчера, уже во второй игре в клубе он стал первой звездой встречи , забив на предпоследней секунде овертайма.