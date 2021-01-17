ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Шарангович: «Я просто бросил по воротам. Закрыл глаза и бросил»

17.01.2021 10:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусский нападающий «Нью-Джерси Девилс» Егор Шарангович поделился мнением об игре с Бостоном (2:1) и рассказал о первой заброшенной шайбе в НХЛ. Напомним, что вчера, уже во второй игре в клубе он стал первой звездой встречи, забив на предпоследней секунде овертайма.

— Это лучший момент в моей хоккейной карьере. Я очень счастлив, потому что мы выиграли, набрали два очка, а я забросил первую шайбу в НХЛ.

— Опиши эпизод с победным голом.

— Я получил классный пас от Сиверсона и убежал на рандеву с голкипером. Я просто бросил по воротам. Закрыл глаза и бросил.

— Кто следил за твоим матчем дома в Беларуси?

— Наверняка, многие люди. Потому что я первый игрок в НХЛ из нашей страны за пять лет. Предыдущим был Михаил Грабовский, который тогда выступал за «Айлендерс». Теперь вот начал играть я. Моя семья, жена, друзья — все смотрели этот матч.

— Ты ожидал такой пас от Сиверсона?

— Нет, он просто отдал отменную передачу. Мне оставалось только забросить.

— Мы много общались в последние месяцы. Ты очень хотел приехать в НХЛ и продолжать играть здесь так, как ты играл в КХЛ. Уже получается?

— В КХЛ и НХЛ разный хоккей. Здесь нужно делать все намного быстрее. Здесь меньше площадки, больше игры в тело. Над этим мне еще нужно работать, привыкать к этому, — передает слова Шаранговича sportarena.


Фото: Reuters

Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф кратко поделился мнением об игре Егора Шаранговича.

«Мне все понравилось в игре Шаранговича. У него отличное мастерство, он хорошо катается. Я использовал его в ключевых ситуациях», — сказал Рафф.

Интересный факт — Шарангович стал вторым игроком в истории «Нью-Джерси Девилс», которому удалось забить свой первый гол в НХЛ в дополнительное время, повторив достижение Джона Меррилла (7 февраля 2014 года в матче против «Эдмонтона»).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он забил в овертайме, принеся победу команде.
 
Новости дня
Новости разные
 
Игорь Рабинер: Любой, кто даст денег негодяю на хоккейный ЧМ, запятнает себя навсегда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by