Шарангович: «Я просто бросил по воротам. Закрыл глаза и бросил»

Источник материала: Tut.by

Белорусский нападающий «Нью-Джерси Девилс» Егор Шарангович поделился мнением об игре с Бостоном (2:1) и рассказал о первой заброшенной шайбе в НХЛ. Напомним, что вчера, уже во второй игре в клубе он стал первой звездой встречи , забив на предпоследней секунде овертайма.

YEGOR SHARANGOVICH WINS IT IN OT FOR THE DEVILS (+165 ML) WITH 1.7 LEFT

pic.twitter.com/s3w7nU4QlK — Bet The Pucks (@betthepucks) January 16, 2021

— Это лучший момент в моей хоккейной карьере. Я очень счастлив, потому что мы выиграли, набрали два очка, а я забросил первую шайбу в НХЛ.

— Опиши эпизод с победным голом.

— Я получил классный пас от Сиверсона и убежал на рандеву с голкипером. Я просто бросил по воротам. Закрыл глаза и бросил.

— Кто следил за твоим матчем дома в Беларуси?

— Наверняка, многие люди. Потому что я первый игрок в НХЛ из нашей страны за пять лет. Предыдущим был Михаил Грабовский, который тогда выступал за «Айлендерс». Теперь вот начал играть я. Моя семья, жена, друзья — все смотрели этот матч.

— Ты ожидал такой пас от Сиверсона?

— Нет, он просто отдал отменную передачу. Мне оставалось только забросить.

— Мы много общались в последние месяцы. Ты очень хотел приехать в НХЛ и продолжать играть здесь так, как ты играл в КХЛ. Уже получается?

— В КХЛ и НХЛ разный хоккей. Здесь нужно делать все намного быстрее. Здесь меньше площадки, больше игры в тело. Над этим мне еще нужно работать, привыкать к этому, — передает слова Шаранговича sportarena.



Фото: Reuters

Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф кратко поделился мнением об игре Егора Шаранговича.

«Мне все понравилось в игре Шаранговича. У него отличное мастерство, он хорошо катается. Я использовал его в ключевых ситуациях», — сказал Рафф.

Интересный факт — Шарангович стал вторым игроком в истории «Нью-Джерси Девилс», которому удалось забить свой первый гол в НХЛ в дополнительное время, повторив достижение Джона Меррилла (7 февраля 2014 года в матче против «Эдмонтона»).