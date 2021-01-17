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Лукашенко: по воскресеньям протестовать выходят 200-300 человек

17.01.2021 11:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По воскресеньям в масштабах всей Беларуси на протесты выходят 200-300 человек. Такое мнение высказал Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» (записано в конце декабря). Ранее не появлявшиеся в эфире фрагменты разместила в своем телеграм-канале автор Наиля Аскер-заде.

 

Лукашенко: по воскресеньям протестовать выходят 200-300 человек

 

«Вот как у нас сейчас протестное движение, как в России вы формулируете. Это никакое не протестное, это протестуны ходят у нас, я их так и называю. Они ходят по воскресеньям. Сейчас их выходит по всей стране 200—300 человек. Как они выходят? Они во дворах собираются, три-пять-десять человек, но где-то и 20 человек. Селфанулись, в канал сбросили, где-то деньги пришлют из-за рубежа. Если пришлют. Ну, они постятся там, или как у вас это называется в этих телеграм-каналах», — сказал Лукашенко.

По его утверждению, «каждый раз после президентских выборов обязательно происходят перевороты машин, сжигание гаишных машин». «А в 2010-м году штурм — Дома правительства. У нас был реальный штурм Дома правительства... Нет, к этому не привыкнешь, но это факт. То есть ничего чрезвычайного, если можно так выразиться, по сравнению с предыдущими итогами выборов, не произошло. Единственное, что по времени растянулось. Почему? Потому что даже вы закрыли от нас границу. И те же несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда выдавили, они здесь остались, а работать не хотят... Не, так я ж вас не упрекаю, просто говорю: объективная причина, которая способствовала... ну, во времени растянулись эти протесты. И они там по 10, по 12 тысяч последнее время ходили, а фотографировали ситуацию и в телеграм-каналы давали 200 тысяч», — заявил Лукашенко.

По подсчетам БелаПАН, в воскресенье, 4 января, в наиболее популярных телеграм-каналах были размещены фото- и видеоотчеты о 29 локальных акциях в Минске с общим количеством попавших в кадр участников 1.015, в следующее воскресенье, 11 января, — отчеты о 21 акции в столице с 869 попавшими в кадр участниками.

 
Теги: Минск
 
 
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По воскресеньям в масштабах всей Беларуси на протесты выходят 200-300 человек. Такое мнение высказал Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» (записано в...
 
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