Минэнерго: первый блок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора

Первый энергоблок Белорусской АЭС был отключен от сети 16 января в 19.02 после срабатывания системы защиты генератора, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.





«Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования. Радиационный фон в районе станции в норме», — отметили в энергетическом ведомстве.

Пресс-служба государственного производственного объединения «Белэнерго» сообщила, что энергосистема страны работает устойчиво.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область), недалеко от границы с Литвой, за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».

Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. 8 ноября выработка электричества прекратилась. 9 ноября анонимные источники в белорусских телеграм-каналах заявили, что турбину остановили из-за выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. Чуть позже пресс-служба Минэнерго сообщила, что в ходе испытаний на первом блоке «выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования».

Временную приостановку поставки электроэнергии с БелАЭС Минэнерго подтвердило 10 ноября, отметив, что это «предусмотрено программой этапа «Энергетический пуск». 19 ноября министерство отчиталось о повторном включении блока в сеть после замены некоторого оборудования и испытаний.

1 декабря пресс-служба Минэнерго сообщила, что после предусмотренного программой испытаний сброса пара была выявлена необходимость «дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара». Тогда подчеркивалось, что блок остается включенным в сеть.

3 декабря министерство объявило о плановой остановке реактора первого энергоблока атомной станции и отключении блока от энергосистемы для тестирования систем и оборудования. 21 декабря Минэнерго сообщило об окончании этапа энергетического пуска блока, его подключении к сети и переходе к этапу опытно-промышленной эксплуатации.

13 января этого года первый блок был выведен на 100-процентную мощность. В тот же день замминистра энергетики Михаил Михадюк сообщил узкому кругу журналистов, что на нынешнем этапе освоения 100-процентной мощности энергоблока запланирован комплекс испытаний, в ходе которых будет осуществлен сброс нагрузки вплоть до нуля, а также полная остановка реактора.

В соответствии с указом Александра Лукашенко осуществить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС предписано в 2021 году (без указания конкретного месяца, квартала или полугодия), а двухблочной атомной станции в целом — в первой половине 2022 года.