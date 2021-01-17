|
Акция в Брилевичах, районы вышли на прогулку: хроника морозного воскресенья (видео)
Источник материала: Onliner
Пробирающим до мурашек утром белорусы в очередной раз вышли гулять и проводить акции. В этом материале будут собраны главные события воскресенья, 17 января. Если у вас есть чем поделиться с нами — пишите в
Жители Брилевичей с утра вывесили на общем балконе дома флаги:
А жители Тракторозаводского поселка, Велозавода и Шариков, несмотря на мороз около двадцати градусов, выбрались на утреннюю прогулку:
Минувшей ночью в Минске появились новые муралы:
(обновляется)
|
Свежие газеты
Архив (Разное)