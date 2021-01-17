Акция в Брилевичах, районы вышли на прогулку: хроника морозного воскресенья (видео)

Источник материала: Onliner

Пробирающим до мурашек утром белорусы в очередной раз вышли гулять и проводить акции. В этом материале будут собраны главные события воскресенья, 17 января. Если у вас есть чем поделиться с нами — пишите в Telegram-бот Onliner, это анонимно и быстро.