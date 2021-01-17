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Акция в Брилевичах, районы вышли на прогулку: хроника морозного воскресенья (видео)

17.01.2021 11:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пробирающим до мурашек утром белорусы в очередной раз вышли гулять и проводить акции. В этом материале будут собраны главные события воскресенья, 17 января. Если у вас есть чем поделиться с нами — пишите в Telegram-бот Onliner, это анонимно и быстро.

Жители Брилевичей с утра вывесили на общем балконе дома флаги:

А жители Тракторозаводского поселка, Велозавода и Шариков, несмотря на мороз около двадцати градусов, выбрались на утреннюю прогулку:

Минувшей ночью в Минске появились новые муралы:

Акция в Брилевичах, районы вышли на прогулку: хроника морозного воскресенья (видео)

Акция в Брилевичах, районы вышли на прогулку: хроника морозного воскресенья (видео)

(обновляется)

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Теги: Минск
 
 
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Пробирающим до мурашек утром белорусы в очередной раз вышли гулять и проводить акции. В этом материале будут собраны главные события воскресенья, 17 января. Если у...
 
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