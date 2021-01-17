СК ищет предполагаемую похитительницу куртки из магазина (видео)

Источник материала: Onliner

Следственный комитет сообщил о розыске женщины, которая 19 сентября прошлого года была в одном из столичных магазинов на проспекте Дзержинского. По данным следствия, она похитила женскую пуховую куртку ценой более 340 рублей.

На видео женщина с маленьким ребенком:

Всех, кто знает эту женщину, Следственный комитет просит связаться по телефонам: (8 017) 392-97-13 или (8 044) 500-31-11.