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Онлайн. Что происходит в Минске и не только в морозное 17 января: «Света – наш президент»

17.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На улице температура ниже 20 градусов. Тем не менее сторонники перемен не пропускают воскресные активности. «Салiдарнасць» следит за развитием событий.

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В Брилевичах люди вышли на балконы с бело-красно-белыми флагами и прочитали стихотворение Янки Купалы, сообщает TUT.BY. А Новогрудок передал привет свободным белорусам бчб-флагом на льду.

Онлайн. Что происходит в Минске и не только в морозное 17 января: «Света – наш президент»

***

Ранним утром уже гуляли в Орше и Минске – жители Боровлян, Тракторного поселка, Велозавода, Шариков.

Онлайн. Что происходит в Минске и не только в морозное 17 января: «Света – наш президент»

Онлайн. Что происходит в Минске и не только в морозное 17 января: «Света – наш президент»

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Жители Боровлян скандировали «Света – наш президент!». А В Орше вышли поддержать Павла Северинца, Игоря Лосика и других политических заключенных.

Фото, видео TUT.BY, Белсат, Нашай Нiвы, Радыё Свабоды

 
Теги: Минск
 
 
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На улице температура ниже 20 градусов. Тем не менее сторонники перемен не пропускают воскресные активности. «Салiдарнасць» следит за развитием событий.
 
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