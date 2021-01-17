Онлайн. Что происходит в Минске и не только в морозное 17 января: «Света – наш президент»

Источник материала: Салiдарнасць

На улице температура ниже 20 градусов. Тем не менее сторонники перемен не пропускают воскресные активности. «Салiдарнасць» следит за развитием событий.

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В Брилевичах люди вышли на балконы с бело-красно-белыми флагами и прочитали стихотворение Янки Купалы, сообщает TUT.BY . А Новогрудок передал привет свободным белорусам бчб-флагом на льду.





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Ранним утром уже гуляли в Орше и Минске – жители Боровлян, Тракторного поселка, Велозавода, Шариков.









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Жители Боровлян скандировали «Света – наш президент!». А В Орше вышли поддержать Павла Северинца, Игоря Лосика и других политических заключенных.

Фото, видео TUT.BY, Белсат, Нашай Нiвы, Радыё Свабоды