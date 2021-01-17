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Онлайн. Что происходит в Минске и не только в морозное 17 января: «Света – наш президент»
17.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На улице температура ниже 20 градусов. Тем не менее сторонники перемен не пропускают воскресные активности. «Салiдарнасць» следит за развитием событий.
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В Брилевичах люди вышли на балконы с бело-красно-белыми флагами и прочитали стихотворение Янки Купалы, сообщает
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Ранним утром уже гуляли в Орше и Минске – жители Боровлян, Тракторного поселка, Велозавода, Шариков.
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Жители Боровлян скандировали «Света – наш президент!». А В Орше вышли поддержать Павла Северинца, Игоря Лосика и других политических заключенных.
Фото, видео TUT.BY, Белсат, Нашай Нiвы, Радыё Свабоды
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На улице температура ниже 20 градусов. Тем не менее сторонники перемен не пропускают воскресные активности. «Салiдарнасць» следит за развитием событий.
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