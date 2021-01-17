Минздрав определил максимумы наркотических средств для легального изготовления и хранения юрлицами

пишет belnovosti.by Согласно документу, возможно хранение 44 наименований наркотических средств и 56 психотропных веществ,belnovosti.by





Соответствующее постановление официально опубликовано сегодня, 16 января, на Национальном правовом интернет-портале. Так, в данном случае речь идет не о всех юридических лицах. Максимальное количество героина, которое юрлица могут изготавливать и хранить, составляет 1 г.





Что касается кокаина, то можно хранить его в количестве 50 г. Амфетамина допускается 2 г, а морфина – 12 кг.

Постановление не касается юридических лиц, указанных в ч.5 ст.12 закона Беларуси от 13 июля 2012 года "О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах". Напомним, что в данном случае речь идет о сотрудниках внутренних дел, таможенных органов, органов пограничной службы, а также Следственного комитета, Вооруженных сил, прокуратуры и т.д.



