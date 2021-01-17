











Ранее такое предложение сделала комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).





Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года потеряли право выступать на международных соревнованиях под флагом РФ после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Оно было принято из-за серии допинг-скандалов. Решение включает запрет на использование национального гимна.





ТАСС . "К "Катюше" отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной", — приводит слова Матыцина





Он подчеркнул, что будет поддерживать это решение, так как его выразили сами спортсмены.





Следующие летние Олимпийские игры, которые перенесли из-за пандемии, должны пройти в японской столице Токио с 23 июля по 8 августа. Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.



