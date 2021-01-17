Егор Шарангович про свою первую шайбу в НХЛ: «Я просто бросил по воротам. Закрыл глаза и бросил»













— Это лучший момент в моей хоккейной карьере. Я очень счастлив, потому что мы выиграли, набрали два очка, а я забросил первую шайбу в НХЛ.





— Опиши эпизод с победным голом.





— Я получил классный пас от Сиверсона и убежал на рандеву с голкипером. Я просто бросил по воротам. Закрыл глаза и бросил.





— Кто следил за твоим матчем дома в Беларуси?





— Наверняка, многие люди. Потому что я первый игрок в НХЛ из нашей страны за пять лет. Предыдущим был Михаил Грабовский, который тогда выступал за «Айлендерс». Теперь вот начал играть я. Моя семья, жена, друзья — все смотрели этот матч.





— Как тебе играется в звене с Палмьери и Хьюзом?





— Это умные ребята, хорошие игроки с сильным броском. Не знаю, что еще сказать о них по-английски. Просто классные игроки.





— Ты ожидал такой пас от Сиверсона?





— Нет, он просто отдал отменную передачу. Мне оставалось только забросить.





— Мы много общались в последние месяцы. Ты очень хотел приехать в НХЛ и продолжать играть здесь так, как ты играл в КХЛ. Уже получается?





— В КХЛ и НХЛ разный хоккей. Здесь нужно делать все намного быстрее. Здесь меньше площадки, больше игры в тело. Над этим мне еще нужно работать, привыкать к этому, – сказал Шарангович.