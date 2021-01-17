Источник материала: Хартия'97

Похоже, ЧМ-2021 в Минске – всё 17.01.2021, 11:08

Спонсоры и политики выступают против турнира, сомневается даже Фазель.

События последних дней намекают на то, что чемпионат мира по хоккею 2021 года все-таки не пройдет в Беларуси. Перенос турнира из Минска получил большой общественный резонанс не только внутри страны. За релокацию белорусской части турнира ратуют уже не только представители хоккейных федераций, но влиятельные политики вместе со спонсорами турнира. Активизировались даже белорусы, живущие за границей, пишет «Трибуна» .

Против выступают политики

Глава МИД Германии Хайко Маас озаботился проведением турнира в Минске, так как это будет ударом по сражающимся за свободу белорусам.

За отмену минского турнира выступила Социал-демократическая партия Германии – одна из двух крупнейших в стране.

Карл Бильдт руководил Швецией на посту премьер-министра с 1991 по 1994 годы. Политика возмутила фотография главы ИИХФ с Лукашенко и возможный турнир в Беларуси.





Реакция была и за океаном, где трепетно относятся к хоккею. Конгресс США переживает за безопасность своих хоккеистов в Беларуси.





Против выступает большинство белорусов

Об отношении рядовых белорусов к ЧМ лишний раз говорить не нужно. Солидарны с соотечественниками за границей. Белорусы зарубежья в последние дни активно пикетируют организации, связанные с проведением ЧМ. Логично, что одно из мероприятий прошло в Швейцарии у штаб-квартиры ИИХФ в Цюрихе.

Белорусская диаспора Италии провела череду пикетов у офиса одного из спонсоров ЧМ Pirelli.

В дело вмешались даже белорусские медики, которых спорт практически не касается. Они написали открытое письмо, осудив проведение турнира в Минске.





Против выступают хоккейные менеджеры

Член норвежского парламента и президента Норвежской федерации хоккея Таге Петтерсен призвал ИИХФ осудить Беларусь по примеру МОК.





Солидарен с норвежцем коллега из Финляндии.

О невозможности провести ЧМ в Минске говорили глава шведской федерации Андерс Ларссон.





Против выступают спонсоры

Один из главных спонсоров турнира Škoda ожидает от международной федерации взвешенного решения, намекая, что там также солидарны с белорусским народом.

Компания NIVEA поступила более радикальнее, резко поставив условие по белорусскому ЧМ.

Даже Фазель, похоже, в это не верит

В такой ситуации слабину дал даже Фазель. После возвращения из Беларуси глава ИИХФ рассказал, что во время встречи посоветовал Лукашенко заняться общественно-политической ситуацией в стране.





А в пятницу Фазель сравнил проведение турнира в Беларуси с чудом.





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