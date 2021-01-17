Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили сигнал, который может навсегда изменить астрономию 17.01.2021, 10:59

Сквозь всю Вселенную, и Землю в том числе, проходит тонкая низкочастотная рябь.

В результате более чем десятилетних поисков ученые смогли предположительно зафиксировать фон гравитационных волн Вселенной. Это может помочь ученым узнать, как сливаются две сверхмассивные черные дыры, когда сталкиваются их родительские галактики, пишет nv.ua .

Гравитационные волны — изменения гравитационного поля, которые искажают пространство и время вокруг себя — были предсказаны еще почти сто лет назад, но зафиксированы лишь в 2015 году. Они образовываются после слияния двух черных дыр.

Это положило начало совершенно новой области астрономии и принесло Нобелевскую премию по физике 2017 года американским исследователям Райнеру Вайссу, Барри Баришу и Кипу Торну при помощи лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO).

Новые исследования показывают, что человечество, возможно, стоит на пороге еще одной важной вехи в гравитационно-волновой астрономии: обнаружения так называемого «фона гравитационных волн».

Открытие гравитационных волн — одно из самых важных достижений в науке, поскольку оно позволяет исследователям изучать катастрофические события — например слияние черных дыр, — которые никогда не могли быть обнаружены с помощью традиционной световой астрономии. Ощутить воздействие этих волн на Земле практически невозможно, потому что она слишком мала, чтобы воздействие гравитационных волн хоть как-то отобразилось на планете.

Ученые уже давно предполагали, что сквозь всю Вселенную (и Землю в том числе) проходит тонкая низкочастотная рябь. Спустя десятилетия наблюдений они уверены, что нашли источник «шума», который может помочь ученым разгадать сразу несколько загадок человечества.

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