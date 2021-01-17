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«Пошел вон, ты и твой ОМОН!»: Уручье вышло на акцию протеста
Источник материала: Хартия'97
«Пошел вон, ты и твой ОМОН!»: Уручье вышло на акцию протеста
Минчане продолжают воскресную традицию, несмотря на мороз.
Акция протеста проходит в это воскресенье и в столичном Уручье.
«Пошел вон! Ты и твой ОМОН!», — заявили узурпатору жители района.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Минчане продолжают воскресную традицию, несмотря на мороз.
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