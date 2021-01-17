Источник материала: Хартия'97

«Пошел вон, ты и твой ОМОН!»: Уручье вышло на акцию протеста 17.01.2021, 10:51

Минчане продолжают воскресную традицию, несмотря на мороз.

Акция протеста проходит в это воскресенье и в столичном Уручье.

«Пошел вон! Ты и твой ОМОН!», — заявили узурпатору жители района.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%» .

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