Источник материала: Хартия'97

«Вой на болотах»: решение ЕСПЧ по Крыму вызвало панику у российских оккупантов 3 17.01.2021, 10:43

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Создан важный международный прецедент.

Решение Европейского суда по правам человека о признании юрисдикции по нарушениям прав человека в Крыму и приемлемости требований Украины против РФ вызвало панику у оккупантов. Разного уровня ресурсы – от мелких региональных телеграмм-каналов до федеральных пропагандистских медиа выступили в едином порыве под оруэлловским лозунгом «Свобода – это рабство». Со стороны это выглядит не просто как «вой на болотах», а и как демонстрация неких девиаций у большинства авторов «темников» для пророссийских говорящих голов, пишет крымский журналист Евгений Гайворонский для Ассоциации реинтеграции Крыма.

Своим решением от 14 января Европейский суд счел доказанным такие факты нарушений прав человека в Крыму: похищения людей; жестокое обращение и незаконные задержания; навязывание «российского гражданства» жителям полуострова; преследование и запугивание религиозных лидеров, не принадлежащих к РПЦ, проведение обысков в церквях и мечетях, конфискация их собственности; пресечение деятельности средств массовой информации; запрещение проведения публичных собраний и проявлений поддержки, а также запугивания и задержания организаторов демонстраций; принудительное отчуждение частного имущества; притеснение украинского языка и украиноязычных детей в школах; ограничение свободы передвижения между Крымом и материковой Украиной; дискриминация крымских татар.

Теперь сравним официальный документ с его извращенной трактовкой оккупантами. Управляемый ФСБ РФ телеграмм-канал «Крымский» почти сразу после обнародования разразился серией репостов абсурдных заявлений, что говорит о том, что российские спецслужбы предполагали проигрыш и заранее готовились к нему. Их тезисы сводятся к тому что якобы «… по обновленной Конституции у России есть полное право не обращать внимание ни на какие решение иностранных органов.

Впрочем даже новая, «обнуленная» Конституция РФ все также содержит пункт 4 статьи 15, гласящий: «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

Неужели «коварные агенты СБУ и Госдепа США» смогли сорвать российскому президенту «обнуление» Конституции и внести норму, признающую на основе действующих международных договором между Украиной и РФ, что Крым – это Украина?

Затем россияне зачем-то начали в связке с новостями из Страсбурга «разгонять» высказывания ветерана КГБ СССР Юрия Тараскина о том, что дескать первый президент Украины Леонид Кравчук это чуть ли не скрытый деятель Организации украинских националистов. Хотя официальные архивные документы и исследования показывают очень неоднозначную роль Кравчука в судьбе Украины, какая в принципе отношение эта конспирология имеет к решению Европейского суда – совершенно неясно.

Далее российские чекисты в небольших медиа пытаются преподнести как победу РФ признание ЕСПЧ «юрисдикции» РФ над Крымом с 27 февраля 2014 года. Хотя на самом деле Европейский суд вообще отверг «юрисдикцию России над Крымом» и в данном деле говорит лишь об «эффективном контроле». Пропагандисты не объясняют своим читателям, что это на самом деле решение Страсбурга говорит о признании ответственности РФ за множество преступлений на территории оккупированного полуострова, а заодно и «обнуляет» «мартовский референдум» как шоу на штыках оккупантов.

Одновременно с этим российские медиа начинают разгонять составленное в духе «1984» Оруэлла заявление Минюста РФ, о том, что: «…вместе с тем ЕСПЧ также сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов» и так далее. В данной части действительно, не контролируя Крым было сложно доказать именно административную практику россиян в этой сфере, хотя конечно же эти факты все равно отражены в сотнях заявлений собственно потерпевших и их родственников, и их-то теперь Европейский суд непременно рассмотрит.

Лидер группировки «Сейлем» и по совместительству «глава Крыма» Сергей Аксенов традиционно объявил, что ЕСПЧ следует бороться с Украиной и Западом и разразился состоящим из взаимоисключающих тезисов заявлением, что «…с одной стороны, это, конечно, «щелчок по носу» международным кляузникам, врунам и провокаторам. С другой стороны, мы знаем по опыту, что решения ЕСПЧ в отношении России часто грешат предвзятостью и откровенной политизацией…». Что ж теперь когда РФ официально признана страной-похитителем людей, страной-палачом и страной-мародером, «щелчок по носу» действительно вышел неплохой.

Также администрируемым бывшим соратником Аксенова «вице-премьером» Дмитрием Полонским, бывшим «руководителем корпорации развития Крыма» Леонидом Дегтяревым и нынешним бизнес-партнером Аксенова, «вице-премьером» Евгением Кабановым украинофобский канал «Апостолаки» заявил, что «…ЕСПЧ даже не стал рассматривать вопрос законности присоединения Крыма к России, потому что ответ бы неприятно удивил международное право…». Такие «перлы» в стиле любимой поговорки оккупантов «если бы у бабушки» был ожидаемы, и рассчитаны на людей далеких от понимания того что Стрсбург – это суд не о войне и мире а о правах человека. С пониманием природы которых у оккупантов традиционно туговато.

Вероятно, у Аксенова боятся даже вслух говорить о резолюциях ООН осуждающей оккупацию Крыма и тот факт, что все цивилизованные страны мира никогда не признают российский «суверенитет» над Крымом.

Давний партнер группировки Сейлем, «сенатор» Сергей Цеков добавил взаимоисключающих суждений из той же методички. А вот у не делавшего заявлений о решении ЕСПЧ «губернатора» Севастополя Михаила Развожаева случилась оговорка по Фрейду. Он активно высказывался о разработанном австрийской фирмой проекте строительства «культурного кластера» на мысе Хрустальный, тем самым напоминая о грубом нарушении санкционного законодательства и грядущих по этому поводу разбирательствах.

Известная своей сложной судьбой «депутат государственной думы» Наталья Поклонская в очередной раз продемонстрировала, каким путем в свое время она получила диплом об юридическом образовании, заявив следующее: «… В ЕСПЧ увидели нарушения прав человека в Крыму, но пока не увидели, кто совершает эти нарушения. Эти нарушения прав человека длятся с 2013 года и связаны с государственным переворотом в Украине. Нарушения прав крымчан совершены страной-заявителем…».

Поклонская традиционно превзошла своих «оккупационных коллег» и своим заявлением свидетельствовала сама против себя. В 2013 году она и ее партнер, «теневой генпрокурор» Артем Пшонка были при власти в Украине, а значит именно они, несут ответственность за те преступления, которые действительно совершал против крымчан пророссийский режим Януковича.

Что касается самих крымчан, то они по защищенным каналам шлют поздравления в подконтрольную Киеву Украину. Наши читатели пишут: «мы видели, как Украина вжарила сегодня РФ в ЕСПЧ!», «поздравляем украинских специалистов, ожидаем изменений и ускорения деоккупации» – множество сообщений такого содержания пришло из Крыма.

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