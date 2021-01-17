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Больше похоже на шкаф: что может поместиться внутри дома на 30 «квадратов»

17.01.2021 11:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Архитектор Билл Юдчиц из студии Revelations Architects на пару с сыном Даниэлем купил участок недалеко от живописного озеро. Вместе они задумали провести строительный эксперимент и за 4 месяца спроектировали и построили дом площадью всего лишь 30 м². Так появилась минималистичная модульная постройка под названием EDGE, пишет zaggo.ru. Со стороны этот коттедж больше напоминает гигантский шкаф, чем загородный дом. Любопытно, что там внутри?


Фото: Дэн Хоффман

Авторам проекта было интересно, смогут ли они проживать в таком ограниченном пространстве в постоянном взаимодействии друг с другом? Насколько трудно им будет без Wi-Fi? В результате отец и сын не только обрели необычный дом для совместного отдыха, но и нашли ответ на главный вопрос: что действительно нужно человеку для счастья? Оказалось, намного меньше, чем мы думаем.


Фото: Дэн Хоффман

Дом состоит из двух модулей П-образной формы. В месте их стыковки установлены большие оконные блоки, которые можно закрывать сдвижными экранами-ставнями. В течение дня окна обеспечивают естественное освещение и поступление солнечного тепла. Экраны можно закрыть, чтобы сохранить тепло на ночь и защитить дом от взломщиков, когда никого нет.

Для фасада и раздвижных экранов выбрали панели, состоящие из узких горизонтально ориентированных дубовых досок.


Фото: Дэн Хоффман

Венчает постройку крыша, напоминающая крылья бабочки. Все системы жизнеобеспечения дома, включая резервуар для сбора дождевой воды, находятся в маленькой подсобке с отдельным входом.


Фото: Дэн Хоффман

В центре дома спланирована гостиная. Главным предметом обстановки здесь является стол-трансформер, который вместе с лавками превращается в двуспальную кровать. На ней могут разместиться гости, решившие остаться на ночь.



В одной части дома находится кухня — над ней построена антресоль со спальней.


Фото: Дэн Хоффман

В другой — санузел с душем, над которым расположена аналогичная антресоль с кроватью.

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